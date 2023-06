Un gobierno para todos y todas: conozca los principales puntos en la agenda de Miyerlandi Torres para la Alcaldía de Cali

Miyerlandi Torres es bacterióloga de profesión y se desempeñó como secretaria de Salud de la Capital del Valle del Cauca del 2020 al 2022, en el gobierno del actual alcalde Jorge Iván Ospina y en medio de la pandemia del covid 19.

La actual precandidata a la alcaldía de Cali se ha desempeñado en cargos públicos en lo largo de toda su carrera. Hablamos con ella y nos comentó qué busca en su periodo en la Alcaldía de Cali, cómo piensa llegar y qué le quiere dejar a los caleños.

¿Por qué de la Secretaría de Salud a la Alcaldía de Cali? ¿Qué la motivó?

Yo llevo más de 20 años trabajando en la ciudad, sirviéndole a la ciudad, a la gente desde diferentes espacios en el área de la salud y desde allí he venido desempeñando diferentes labores, organizando instituciones, mejorando la calidad en la prestación de los servicios, trabajando para la gente y obviamente con el trabajo que se hizo a través de la vacunación, conociendo Cali, conociendo los territorios, pues me doy cuenta de la situación en la que se encuentra en este momento la ciudad: la gente dividida, polarizada, dolida. Además, cuento con la capacidad administrativa, gerencial, la formación académica y con un grupo ciudadanos que me proponen la posibilidad de llegar a la alcaldía, consideramos que es posible que una mujer con esta experiencia y con este perfil pueda servir a Cali con el dolor que comparto con los ciudadanos de la situación en que se encuentra hoy la ciudad.

Desde la experiencia que tuvo en la Secretaría de Salud, ¿qué podría utilizar en su periodo en la alcaldía?

Muchas, muchas cosas, yo creo que primero la formación académica, creo que siempre en todo yo creo que la formación académica también es importante para ocupar el cargo más importante de la ciudad, entonces esa formación académica, esa hoja de vida para mí es relevante y creo que cumplo con esas condiciones y con ese perfil para asumirlo y eso pues obviamente me llevó a tener unos resultados importantes e interesantes que allí dejo que la ciudadanía evalúe y a través de allí, de esta experiencia, pues esa capacidad de orden y autoridad y el orden por las capacidades administrativas, lo que a uno le enseñan en el IE y en la administración es la planear, organizar, dirigir, evaluar y controlar que es el Podec o PHBA o ciclos como uno los quiera mencionar, pero eso es lo que te da la capacidad de orden y de organizar cualquier institución o cualquier empresa que tú vayas a liderar. Y la autoridad, porque la autoridad también te la da eso, te la da precisamente el conocimiento.

¿Qué cambiaría de la actual administración en su periodo de la alcaldía?

Pienso que lo más importante es generarle confianza a la gente, ganarse otra vez la confianza, el respeto, ganarse el liderazgo que debe tener un alcalde, una alcaldesa para administrar la ciudad y más las condiciones en las que se encuentra Cali. Esa capacidad de unir, de llamar a los políticos, de llamar a la academia, a las universidades, de llamar a los empresarios, a los gremios, de llamar a la ciudadanía, a todos a concurrir para tener unos resultados positivos en la ciudad. Creo que eso es lo más importante en este momento, generar confianza, generar credibilidad, generar respeto y esa capacidad de articular diferentes sectores para tener unas metas claras.

¿A qué le apuesta en la alcaldía de Cali?

A tener una ciudad, a tener unos cuatro años de que sea la cuota inicial para los próximos 20 o 30 años. Yo quiero convocar a todos estos sectores, gremios, universidades, personas que apuesten desde la experiencia, desde el conocimiento, a planearnos una ciudad.

Trabajando en los temas álgidos, innecesarios y urgentes en este momento, como es el tema de la seguridad con un fortalecimiento de la institucionalidad de la policía, con presupuesto, con tecnología, articulado con el CTI, sin dejar a un lado todo el componente social, sobre todo el sector educativo, el sector cultural, el deporte, que nos permite generar una mejor sociedad y evitar que los niños y esta primera infancia o estos adolescentes, su proyecto de vida sea la violencia. Y el tema de los huecos, que son también temas estructurales y que nos están doliendo tanto en Cali, que hay que entrar a tramitar. Entonces, sí, una planeación a largo plazo con unos temas puntuales que hay que resolver inmediatamente, llegando a la acción sin proceso de aprendizaje.

¿Cómo cree que se puede mejorar el sistema de salud en la ciudad?

El sistema de salud, aquí lo que a la gente le duele y lo que quiere la ciudadanía es que no tenga que madrugar para hacer filas. Eso hay que resolverlo y lo deben de resolver las instituciones de salud que prestan servicios y que ponen a madrugar a la gente para ir a pedir una fila. Lo tienen que resolver las EPS cuando ponen a la gente a que vayan y hagan autorizaciones. No podemos ya tramitar más autorizaciones, hay que eliminar esas autorizaciones y tramitar a través de lo que se llama las redes de atención. Que la gente pueda recibir sus medicamentos rápido, sin tanto trámite, que les aprueben sus medicamentos para el mes, para los tres meses y que sea fácil y fluido irlos a reclamar, irlos a tener. Y ese tema de autorizaciones y de especialistas que se demoran tanto tiempo eso es lo que hay que solucionar. Nosotros al final del día, que quien, que la administración de los recursos, que la EPS, que esto, sí, ojalá lo siga administrando un modelo mixto, no que sea dependiente la administración de los recursos solamente del Estado por el riesgo que ponen las instituciones y el personal de la salud principalmente.

¿Cómo piensa tratar el tema de la inseguridad en Cali?

La seguridad ciudadana se trata desde la prevención. La prevención es todo ese componente social que ya está demostrado en otros países, que ya se ha demostrado en diferentes gobiernos en como apostándole a la madre cabeza de hogar, a la primera infancia, a la adolescencia y a la juventud, con temas como oportunidades y educación para las madres cabeza de hogar, unos muy buenos servicios y centros de desarrollo infantil para la primera infancia.

Además acompañando todos estos programas sociales, sobre todo en niñez, infancia y adolescencia, el tema es complementarlo con áreas como deporte, que ya se ha demostrado que permite que los niños ocupen sus horas libres en algo que les permite desarrollar otras habilidades.

En el componente policial o institucional hay que tener mano dura cuando es necesario con los delincuentes que no quieren hacer parte de una sociedad y que no quieren aprovechar las oportunidades que le da el Estado. Con esos delincuentes que siguen en la calle asustando a la gente, generando miedo, dando pánico porque nos van a robar cuando vamos al MIO, cuando vamos a coger un taxi, cuando vamos a un Uber, cuando vamos a la galería o a un restaurante, esas personas hay que tener mano dura, fortaleciendo la fuerza pública con presupuesto, con tecnología, con inteligencia para poder diseñar estrategias que nos permitan mejorar esos indicadores.

¿Cuál sería el papel de la mujer en su periodo en la alcaldía?

Yo quiero decir que mi campaña no tiene nada que ver con que sea una campaña de género ni sexista, aquí vamos a gobernar para todos y todas, obvio el componente de la mujer es muy importante.

El tema de la violencia intrafamiliar ha aumentado significativamente en Cali, en el año 2021 y 2022 los indicadores de violencia intrafamiliar aumentaron por encima de un 30 o 40%, las denuncias y el feminicidio, que no es solamente un tema de Cali sino también un tema nacional, también hemos visto, ya llevamos hoy 24 homicidios de mujeres, solo 4 clasificados como feminicidios, pero los otros pueden estar en estudio, entonces esa violencia intrafamiliar y ese feminicidio, algo está pasando con las mujeres.

Cada que aportamos en las mujeres en economía del cuidado, así se llama, la sociedad crece y mejora. Porque estas cuidadoras, estas mujeres, a través de su propio proyecto de vida, con formación, con capacidades, con empleabilidad o emprendimiento, pueden llevar un mejor ejemplo, un mejor proyecto de vida a sus niños, a sus hijos, y estos hijos en un mediano o largo plazo, pues van a estar cada vez más alejados de la violencia. Entonces, por eso hay que apostarle a la inequidad de género que existe en Cali, desde la educación, desde el entorno de primera infancia, desde la educación con equidad.

¿Qué piensa hacer con el MÍO?

El mío hay que mantenerlo, estuve allí, lo digo no solamente como candidata, hemos estado en las estaciones del mío y a todas las personas que encuestamos y entrevistamos. Hay que mejorarle la calidad de la atención, la gente manifiesta la frecuencia, es inadecuada, no hay un horario preciso a qué hora pasan los buses, las estaciones están deterioradas, no hay una señalización adecuada para saber a dónde se van a mover.

Hay que mejorarlo con condiciones de fondo, como son los contratos que tienen con los operadores para que sean viables, para que esta parte financiera sea viable y también de forma mejorando la calidad en la prestación de ese servicio con unas apuestas de valor y llevarlo a lo que es el sistema integrado de transporte que ya se ha venido hablando en la ciudad.