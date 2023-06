¿Alcanzó a renovar su licencia? Han impuesto más de cinco mil multas en Cali

Hasta el pasado 20 de junio hubo plazo para que los colombianos realizaran la renovación de la licencia de conducción. Hasta 120.000 personas en Cali no han realizado el trámite para la renovación del documento, es por eso que desde la Secretaría de Movilidad Distrital encendieron las alarmas, pues solo el 10% de los caleños han realizado el trámite.

Lea también: Pilas con los peluditos: así puede proteger a su mascota de la ola de calor por fenómeno del niño

Tan solo dos días después las autoridades han impuesto más de 5.000 multas a personas en Cali por conducir con el documento vencido.

“Básicamente, si usted toma el examen en Cali podrá tramitar su refrendación en la misma ciudad o en cualquiera de los municipios del Valle del Cauca. Ese es el plazo que extendió esa circular; no tiene nada que ver con el plazo que vence el 20 de junio de 2023 para hacer la refrendación de más de 4.600.000 licencias que se vencieron en 2022″ indicó el secretario de Movilidad de Cali, Wiliam Vallejo.

Le puede interesar: ¡Qué calor! Siga estas recomendaciones para que no se vea afectado por el fenómeno del niño

La circular a la que se hace referencia es una que emitió el Ministerio de Transporte en la que se amplió el plazo hasta el 31 de diciembre para los centros médicos, en los que se pueden tramitar los exámenes que hacen parte de los requisitos para la renovación.

“Los conductores tuvieron 18 meses para realizar la refrendación del trámite, por lo que no habrá ningún tipo de permisividad en los controles a realizar en las vías de la ciudad, lo cual es grave teniendo en cuenta que muchos se quedaron sin renovar su licencia”, agregó el secretario de Movilidad Distrital.

Lea más: ¿No reclamó el subsidio de Ingreso Solidario? Aún hay tiempo, así puede obtenerlo

De acuerdo con el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, la disponibilidad de citas, inicialmente para los exámenes médicos ya tiene agendamiento para el mes de agosto. “Por tanto, quienes no van a alcanzar no podrán circular, no podrán operar ningún vehículo automotor y si lo hacen, recibirán una notificación por la autoridad de tránsito, además de la inmovilización del vehículo”.