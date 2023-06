“Se llama Catalina Actriz”: en redes hay indignación con candidata por mentir sobre violencia que “sufrió”

El lunes 29 de mayo se conoció a través de redes sociales un video que documentó un supuesto ataque machista contra la candidata a la Alcaldía de Cali, Catalina Ortiz, cuando entregaba volantes por una de las calles de la ciudad en medio de su campaña. Sin embargo, en la grabación se ve como un hombre desde un vehículo, le grita diciéndole “Vaya pa la casa, mija. Vaya pa la casa”. “¿Esa es su respuesta al debate?”, le respondió Ortiz. Y acto seguido el hombre le lanzó agua desde una botella, quedando sorprendida por lo que había pasado.

De manera inmediata, esta violencia de género fue reprochada a través de redes sociales y varias personas mostrar su rechazo y respaldo a la candidata. “Hacer política en la calle implica enfrentarse a todo; indiferencia, contaminación, sol, lluvia, pero lo más duro, sobre todo para las mujeres son las ofensas y agresiones de machistas como este”, escribió el representante por el Valle del Cauca, Duvalier Sánchez.

Sin embargo, varios usuarios empezaron a sospechar del video, pues se preguntaban por qué no habían grabado las placas del vehículo o por qué un hombre que aparece como transeúnte documentando todo con su celular, luego sale en una publicación de Ortiz compartida en sus redes sociales.

Hay indignación en redes con la candidata Catalina Ortiz por mentir de ataque machista que “sufrió”

Tras las dudas más que respuestas, este jueves 1 de junio, a la candidata no le quedó más opción que reconocer que el ataque machista que sufrió en la calle fue un montaje para impulsar su campaña. Fue el mismo alcalde Daniel Quintero de Medellín -que se había comprometido en ayudar a identificar al agresor- quien reveló en sus redes sociales que se trata de un actor perteneciente a una agencia de marketing.

“Las agresiones contra las mujeres son una realidad y no son un juego. Me disculpo profundamente por lo ocurrido y les pido que esto sirva para hacer un frente unido por la defensa de los derechos de las mujeres”, justificó Ortiz a través de un comunicado.

De esta manera, al desvelarse la falacia, varios usuarios en Twitter, incluso políticos, elevaron su voz de indignación y explicaron por qué esto minimiza las denuncias de otras mujeres que sí son víctimas de violencia política.

“La candidata a la Alcaldia de Cali que hizo el montaje machista para engañar a los electores ya no se llama Catalina Ortiz sino Catalina Actriz”, dijo Roy Barreras. “Una lástima que a este nivel se haya rebajado la disputa electoral en Cali. Como candidatos/as en medio de campaña no es su tarea instrumentalizar una realidad para dizque sensibilizar a la ciudadanía”. “Que todo el equipo del que se rodeó haya sido incapaz de decir: esto es una pésima idea, dice que no sabe rodearse. No merece el voto de nadie”.

Por más de que ella no haya sido la responsable, es impresentable que en medio de una campaña Catalina Ortiz haya contratado un equipo capaz de hacer dicho montaje. La violencia política contra las mujeres no es materia para hacer mercadeo político y de victimización. — Natalia Tamayo Gaviria (@nataliatg13) June 1, 2023