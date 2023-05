Indignante: mujer le metió una paliza a un viejito y nadie lo ayudó

En las últimas horas, un lamentable caso de intolerancia se registró en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca. En cámara quedó registrado como una mujer golpeó sin piedad a un adulto mayor en una vía pública del municipio.

Todo transcurría en completa calma en una zona residencial del pueblo valluno. Sin embargo, la tranquilidad se vio irrumpida por una pelea callejera que se desató entre un anciano y una mujer, quien al parecer, sería una persona en condición de calle.

Lo que inició como una acalorada discusión verbal terminó convirtiéndose en una batalla campal. Entre grito y grito, la mujer perdió el control de sus emociones y se abalanzó contra el adulto mayor, quien por sus limitaciones físicas, quedó reducido de manera inmediata.

Una vez la mujer dejó tendido en el suelo al abuelo, iniciaron las agresiones más fuertes. Con puños y patadas, la mujer atacó sin clemencia al señor, que ante los golpes, suplicaba a la mujer detenerse. El anciano ante su imposibilidad de defenderse, solo intentaba resguardarse de la paliza con sus brazos.

En el video registrado por testigos de los hechos, se aprecia una gran cantidad de personas alrededor. Sin embargo, ninguno se atrevió a detener a la mujer.

“No, no más. Ya... No más... Ay Dios mío”, se escucha gritar a una mujer que presencia la escena.

El video se viralizó en redes sociales y causó indignación entre los cibernautas. Algunos criticaron el actuar de los espectadores.

“Tanto h*** mirando y ninguno es capaz de hacer nada”, manifestó uno. Otros agregaron: “¿los que están mirando es que son mancos? O no son capaces”; “Qué tipos tan cobardes”, concluyeron.

Aunque al final los ánimos se calmaron y la mujer detuvo sus agresiones, el hombre quedó tendido en el suelo.

Es clave recordar que agredir adultos mayores en Colombia constituye un delito y puede traer sanciones penales. Así lo indica la Ley 1850 del 19 de julio de 2017.