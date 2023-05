A colombiano detenido en El Salvador lo obligaron a grabar el video desmintiendo su captura

El caleño detenido en El Salvador, acusado de ser miembro de una pandilla, volvió a Colombia y a su regreso confesó que la noticia sobre su captura publicada por Noticias Uno sí es cierta y que fue presionado por el mismo gobierno de Bukele para grabar un video hablando bien del régimen. Dicha grabación posteriormente la publicó la Revista Semana.

Fue en el mismo noticiero que el joven reveló lo que le sucedió en los últimos meses, luego de tomar la decisión de migrar al país centroamericano atraído por la popularidad de Nayib Bukele.

José Antonio Potes llegó a Cali en la noche del domingo y se entrevistó con un periodista de Noticias Uno, a quien contó que sí lo detuvieron sin mayores razones más allá de tener un tatuaje. Pero luego de la polémica que surgió en Colombia la noticia de su captura, el gobierno de ese país lo liberó y lo presionó para que hiciera el video.

Fue así como al poco tiempo lo sacaron de la cárcel, le dieron ropa nueva y le entregaron un celular para que hiciera la grabación asegurando que todo se trató de un malentendido y que estaba muy bien en El Salvador.

El mismo viceministro de Seguridad de las cárceles de ese país, Osiris Luna Meza, junto a otro funcionario del gobierno, lo custodiaron en su “regreso a la libertad”, lo llevaron hasta un hotel y ahí se realizó la grabación.

“Todo lo que yo dije fue como ellos me lo dijeron, con la ropa que ellos me dieron... Me dijeron: Jose, ya nosotros enviamos ese video allá a Semana y que ellos se entiendan”, fueron las palabras del caleño al medio de comunicación.

Así como le sucedió a este joven, hay otros 19 presos colombianos en cárceles de El Salvador.