Esto es lo que se sabe del atroz asesinato de una estudiante al oriente de Cali

Valeria Valencia Osorio, una estudiante de tan solo 18 años de edad, había sido reportada como desaparecida y fue hallada sin vida.

La última vez que sus familiares la vieron con vida fue cuando dijo que iba a recoger a los hijos de una pareja amiga para hacerles un favor. La joven estudiaba en la institución educativa Humberto Jordán Mazuera, en el barrio Ricardo Balcázar, al oriente de Cali.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la familia recibió varias llamadas en la que les advertían que supuestamente Valeria estaba en embarazo y que regresaría a la casa cuando diera a luz.

Según información preliminar, el hallazgo del cuerpo se registró el pasado 23 de marzo, y la joven habría sido atacada en diversas partes del cuerpo con un arma cortopunzante.

De acuerdo con el director del colegio en el que estudiaba Valeria, el pasado lunes 27 de marzo, para rechazar lo sucedido, pues era una de las estudiantes más destacadas de la institución. “Rechazamos lo sucedido. Hemos programado con directivos, docentes y padres de familia una marcha para el lunes, reclamando el respeto a la vida, por el respeto a nuestros niños, niñas y adolescentes. Nos ha dolido mucho lo que le pasó a nuestra querida Valeria”.

Líderes del barrio en el que residía Valeria con su familia, también rechazan este feminicidio. “Hacemos un llamado al secretario de Seguridad y Justicia, Jimmy Dranguet, por los hechos que están sucediendo”.

De acuerdo con información brindada al noticiero regional 90 Minutos, alrededor de las 6:30 los familiares de Valeria se comenzaron a preocupar y fueron a preguntar en el lugar donde vive la supuesta amiga a donde Valeria iba. “A as 6:00 p.m. mi hermana estaba con ella y le llegó un mensaje donde una supuesta amiga le pide que le haga un favor al cómplice de ese hombre; que era marido de la supuesta amiga de Valeria. Él tenía una niña y como a ella era buena con los niños, andaba con ella para arriba y para abajo.”

“Mi hermana le cuestionó que por qué tenía que ir, pero ella insistió. Cuando pasó el tiempo y Valeria no llegaba, mi hermana fue a preguntar y allá no dieron razón porque aún no habían llegado, o sea, ellos salieron con ella de aquí a las 6, hasta donde sé, y regresaron como tipo 9 de la noche. Cuando llegaron mi hermana les exigió que les dijera dónde estaba la niña, hasta que dijeron que la habían dejado en la estación de Los Mangos”.

La mujer reveló que la joven habría mantenido una relación con uno de los hombres. “Nosotros no estuvimos de acuerdo. Ella era una niña como para meterse con un hombre tan mayor. Solo queríamos que ella se diera cuenta que estaba cometiendo un error. Hace una semana ella decidió abrir los ojos y no seguir con él, me dijo que estaba aburrida porque no la dejaba salir, no la dejaba vestirse como quería”.