Influencer de Cali, el tarotista, Johan Bello denunciado por golpear a su pareja

El tarotista Johan Bello está medio de un escándalo tras darse a conocer las graves denuncias por parte de su presunta, expareja identificada como Valentina, quien afirma que fue golpeada y maltratada por el influencer. Bello, quien tiene más de dos millones de seguidores, habría agredido salvajemente a su pareja sentimental, quien hizo la denuncia en sus redes sociales aportando pruebas como fotos, videos e incluso chats de Whatsapp.

En la denuncia la mujer muestra como este creador de contenido la golpeó en el rostro causándole morados, le rompió el labio, la jaló por el pelo y la dejó completamente vulnerable y herida a pesar del llanto de la mujer.

#HDP 🤬🤬🤬 Un mal llamado influenciador de Cali es señalado por su expareja de agredirla violenta/ mientras iban en un taxi. pic.twitter.com/WlBlBURkXW — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 18, 2023

“Soy Valentina”, dice la joven que se golpeada en su rostro. Asegura que tuvo una relación “que empezó y terminó siendo un desastre, duró apenas dos meses”.

Además, la denunciante compartió varias inquietantes conversaciones de Whatsapp en las que Bello la amenaza de muerte para que no hiciera la denuncia pública. Asimismo hasta le dijo que asesinaría a su hijo si hacía esta situación pública.

“En menos de una semana le mato a Kevin”, escribió el creador de contenido en uno de los chats.

En su cuenta de Instagram, la joven dice que hubo detalles, pero luego se habrían presentado las presuntas agresiones.

Tarotista, Johan Bello denunciado por golpear a su pareja

“Lleno de regalos, groserías, regalos, de nuevo maltrato, de nuevo un regalo. Borrando con el codo lo que hacía con la mano, La primera señal fue un empujón por celos, lo justifiqué”, sigue contando.

“La segunda, unas groserías por los mismos celos, ‘lo entendí’, lastimosamente tuvo que haber una agresión física para recapacitar y asimilar la realidad en la que me encontraba, su manipulación empezaba desde la tergiversación haciéndome sentir culpable diciendo: ‘Yo te hablé feo porque te lo merecías’. ‘Si tú no haces eso yo no te vuelvo a tratar así”, escribió la joven en Instagram’.

La mujer también compartió un video en el cual se ve como Bello la golpea y ya le tiene roto el labio.

“Su única preocupación es mantener su buena reputación, cuando estaba a punto de dejarlo me recalcaba las cosas buenas que le hacía y el cambio que supuestamente estaba haciendo , cada imagen o conversación que me enviaban diciéndome cosas que él había hecho en el pasado”, continúa el relato.

“Él siempre tuvo la respuesta perfecta para no quedar mal y que yo le creyera… Me convertí en una persona que su autoestima terminó por el suelo, mis ganas de trabajar no estaban, llevo dos semanas llorando y culpándome de cosas que no he hecho, me dejé llevar porque me llenaba de regalos, me demostraba la ‘fidelidad y atención’ que siempre quise, y me conformé con eso. e incluso me permitía salir con mis amigos con el fin de pelearme al otro día y hacerme sentir mal, esa es la satisfacción de él”, se lee en Instagram de la joven.

“Hacer sufrir a las mujeres y no sentirse culpable, es un mitómano que con tal de no quedar mal involucra a todo el mundo y no le importa dañar la reputación de nadie, soy una persona de buen corazón que no piensa en hacerle daño a nadie, no quería publicar esto y busqué de mil formas justificar lo injustificable”, escribió.

“Más que una cárcel porque él vuelve y sale y sigue haciendo daño. Él necesita atención médica urgente (...)”.

Puede leer: ‘La Liendra’ se sintió “humillado” en Dubai por esta curiosa razón

Hasta el momento, el llamado influencer no se ha pronunciado sobre el caso, pero el repudio contra él y su actuar sigue aumentando en las redes sociales.

La Policía en Cali busca ahora a Valentina para denuncie formalmente al influencer.