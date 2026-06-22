Bogotá

Ojo con el regreso a casa: reportan masivas manifestaciones que afectan la movilidad en Bogotá

La operación de TransMilenio también está paralizada en algunas zonas.

Manifestaciones en Bogotá afectan la movilidad y la operación de TransMilenio.
Manifestaciones en Bogotá afectan la movilidad y la operación de TransMilenio. Foto: @BogotáTránsito
Por Kewin Alarcón
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Durante la tarde de hoy lunes 22 de junio de 2026, se registra una manifestación en la calle 26 que se dirige hacia la Plaza de Bolívar. Debido a esta novedad hay cierres de estaciones y retrasos en rutas troncales de TransMilenio y TransMiZonales.

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Movilidad en Bogotá hoy lunes 22 de junio y operación de TransMilenio

Corte 5:44 p.m.

La movilización que salió desde la Universidad Nacional llegó hasta a la Plaza de Bolívar. Se normaliza la movilidad.

Corte 5:31 p. m.

Ciudad Universitaria - Lotería de Bogotá: A la hora los servicios troncales retoman su trazado habitual, se cancela contraflujo en este punto.

Corte 5:08 p. m.

Actualización: Los manifestantes llegan al Parque de la Independencia Bicentenario y se recupera la movilidad en el corredor de la avenida El Dorado o calle 26. La movilización se espera que se dirija hacia la Plaza de Bolívar por la carrera Séptima.

Grupo Guía y Agentes Civiles en el punto.

Corte: 4:38 p. m.

Al momento los servicios de TransMilenio continúan con contraflujo desde la Estación Ciudad Universitaria hasta la Estación Centro Memoria en sentido occidente a oriente. Avanza movilización por la calle 16 con rumbo a la Plaza de Bolívar.

Reabren las estaciones Concejo de Bogotá y Centro Memoria.

Corte: 4:24 p. m.

Por manifestaciones ajenas a la operación de TransMilenio en la calle 26, en inmediaciones a la Universidad Nacional, en este momento los servicios troncales activan contraflujo desde la Estación Ciudad Universitaria hasta la Estación Centro Memoria en sentido occidente a  oriente. 

Al momento se suspende temporalmente el servicio en las estaciones Concejo de Bogotá y Centro Memoria. 

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