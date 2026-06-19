¿Riesgo de disturbios? Mindefensa reveló zonas críticas de Bogotá que serán vigiladas por elecciones

El Ministerio de Defensa focalizó su esquema de seguridad preventivo en cuatro localidades de Bogotá ante el riesgo de alteraciones del orden público, vandalismo y bloqueos tras el cierre de las urnas este domingo 21 de junio. La decisión responde a un mapa de riesgo elaborado por la Policía Nacional, el cual concluyó que la capital es uno de los territorios más vulnerables frente a la alta tensión de la segunda vuelta presidencial.

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En diálogo con el programa 6AM de Caracol Radio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, detalló que este dispositivo parte de un análisis institucional exhaustivo. “Integró la información de más de 15 entidades y analizó más de 200.000 datos para concluir cuáles son los principales riesgos que teníamos”, afirmó el funcionario. Según explicó a la emisora, la reducción de la contienda a solo dos aspirantes dispara la polarización ciudadana: “Al igual que un partido de fútbol, crece más la emoción y se intenta anular la razón”.

Las localidades bajo la lupa y el mapa de riesgo

Los organismos de inteligencia fijaron su atención sobre Suba, Fontibón, Engativá y Ciudad Bolívar. Según precisó el ministro a la cadena radial, estas zonas capitalinas requieren atención especial por su densidad y antecedentes, al igual que capitales como Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla. A nivel nacional, el radar de contingencia pasó de 70 a 94 municipios priorizados en comparación con la primera vuelta. “Es lógico, se elevan las emociones, pues también son solo dos candidatos”, puntualizó Sánchez a la emsiora.

Aunque el jefe de la cartera aclaró que no se ha detectado mediante inteligencia a ningún grupo delictivo organizado a nivel nacional para sabotear las elecciones, sí lanzó una fuerte advertencia sobre el impacto de las redes sociales. “En este ambiente tan volátil, cualquier desinformación puede activar una turba”, sentenció en Caracol Radio. Ante este escenario, el Gobierno ordenó la activación de los Puestos de Mando Unificado (PMU) con cinco días de anticipación, modificando el protocolo habitual que los instalaba la víspera de los comicios.

Despliegue en la capital y reglas en las urnas

Bogotá concentra uno de cada cuatro votantes habilitados en el país, superando los seis millones de sufragantes, y alberga la infraestructura crítica del conteo. Para blindar la ciudad, la Policía Metropolitana y el Gobierno Nacional dispuso un despliegue de 408.000 uniformados en todo el territorio colombiano, de los cuales 248.000 custodiarán directamente las mesas de votación. En Bogotá, el esquema de protección incluyen: 12.500 agentes de la Policía Nacional (con un refuerzo neto de 3.400 uniformados adicionales), 46 secciones de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), 21 pelotones del Ejército Nacional desplegados en puntos neurálgicos y 2.200 servidores distritales en terreno articulados con un PMU central y 20 locales.

Para contener los delitos electorales que puedan detonar alteraciones, la fuerza pública mantiene un plan de recompensas de hasta 50 millones de pesos por denuncias sobre compra de votos o constreñimiento. En paralelo, Sánchez fue enfático en los micrófonos de Caracol Radio sobre el cumplimiento del Decreto 612 en las urnas: “Invita a que no lleven celular, no pueden tomar fotografías del voto. Eso ayuda a proteger el voto de cada una de las personas”. La única excepción tecnológica permitida será la presentación de la cédula digital ante los jurados de votación.