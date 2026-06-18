Movilidad hoy 18 de junio, en vivo: protestas y el tráfico pesado en varias vías claves de Bogotá

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Siga el reporte de movilidad en vivo de este jueves en la capital, la actualización detallada de las novedades viales en la ciudad, ordenadas desde los acontecimientos más recientes hasta los incidentes ocurridos en la madrugada.

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Para hoy 18 de junio, las restricciones del pico y placa operan de la siguiente manera: vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Taxis y transporte especial con placas finalizadas en 5 y 6, en el horario habitual de 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. En materia climática, la ciudad presenta condiciones de tiempo seco y sin lluvias, lo que favorece las labores de control operativo por parte de las autoridades de tránsito.

Siga el estado de la movilidad en Bogotá: reporte en vivo

12:02 p. m. Recuperación vial en la Autopista Sur:

Las autoridades confirman que la volqueta varada fue retirada con éxito de la vía, restableciendo por completo el tránsito en la Autopista Sur con Carrera 75, en sentido Occidente - Oriente.

11:29 a. m. Caída de tierra en la Avenida de las Américas:

Las autoridades reportan una emergencia en la localidad de Puente Aranda por la caída de tierra sobre la calzada en la Avenida de las Américas con Carrera 56, en sentido Oriente - Occidente. Personal del Grupo Guía se encuentra en el punto coordinando desvíos y gestionando el tráfico, mientras se solicita a los conductores transitar con extrema precaución por este sector.

11:20 a. m. Vehículo pesado varado en Ciudad Bolívar:

Se reportó una volqueta inmovilizada por fallas mecánicas en la Autopista Sur con Carrera 75, afectando el carril en sentido Occidente - Oriente. Una grúa fue asignada de inmediato para mitigar el impacto vial.

10:44 a. m. Siniestro múltiple con ambulancia en Fontibón:

Se registra un aparatoso accidente que involucra a una ambulancia y a dos automóviles particulares en la Avenida Cali con Calle 19A, en sentido Norte - Sur. Unidades de la Policía de Tránsito y el Grupo Guía se encuentran en el punto coordinando el tráfico ante el fuerte represamiento.

10:38 a. m. Recuperación vial en la Calle 13:

Las autoridades confirman que los vehículos implicados en el siniestro previo fueron retirados con éxito de la vía, recuperando la movilidad normal en la Avenida Centenario (Calle 13) con Carrera 126, en sentido Oriente - Occidente.

10:26 a. m. Manifestaciones se trasladan a la Carrera 7:

El grupo de manifestantes que se movilizaba por el centro de la ciudad avanza ahora por la Carrera 7 con Calle 31, en sentido Sur - Norte, generando una fuerte afectación vial en el sector del Centro Internacional. Las autoridades sugieren como vías alternas la Avenida Circunvalar y la NQS, mientras el Grupo Guía desvía los vehículos en la zona.

10:16 a. m. Choque de camión y camioneta en Fontibón:

Se registra un fuerte siniestro vial entre un vehículo de carga y una camioneta en la Avenida Centenario (Calle 13) con Carrera 126, en sentido Oriente - Occidente. La novedad genera un fuerte represamiento en este corredor de salida de la ciudad.

9:43 a. m. Actualización de movilizaciones en el centro:

El grupo de manifestantes avanza y se desplaza ahora por la Carrera 10 con Calle 22, manteniendo el sentido Sur - Norte. Persiste el bloqueo definitivo de la calzada; el Grupo Guía realiza desvíos e intenta mitigar el impacto. Se sugiere mantener las rutas alternas (Avenida Circunvalar y la NQS).

9:20 a. m. Atención por manifestación en la Carrera 10:

Se reporta el inicio de una movilización social que avanza a la altura de la Avenida Carrera 10 con Calle 15, en sentido Sur - Norte. El tránsito se encuentra completamente detenido en la zona y las autoridades recomiendan tomar la Avenida Circunvalar y la NQS como alternativas viales.

8:24 a. m. Restablecimiento semafórico en el suroccidente:

Técnicos de la Secretaría de Movilidad lograron reparar la falla en la intersección de la Avenida Cali con Calle 38 Sur, normalizando paulatinamente el flujo vehicular tras media hora de congestión manual.

8:10 a. m. Nuevo siniestro en la Avenida Boyacá:

Se registra un segundo accidente en la localidad de Fontibón, que involucra a un bus de servicio público y a un motociclista en la Avenida Boyacá con Calle 18, en sentido Sur - Norte.

8:06 a. m. Afectación en la Autopista Norte:

Una camioneta con fallas mecánicas quedó varada ocupando carril en la Autopista Norte con Calle 127, en sentido Norte - Sur. Grupo Guía coordina el arribo de una grúa.

8:01 a. m. Emergencia por semáforos apagados:

La intersección semafórica de la Avenida Cali con Calle 38 Sur queda fuera de servicio. Agentes Civiles de Tránsito asumen el control manual del cruce debido al alto riesgo de accidentalidad.

7:48 a. m. Fuerte choque en Kennedy:

Un taxi y una motocicleta colisionaron en la Avenida de las Américas con Carrera 68B bis, en sentido Occidente - Oriente. Ambulancias atienden la emergencia en el lugar.

7:45 a. m. Vehículo de carga varado:

Un camión presenta fallas mecánicas en la Avenida Boyacá con Calle 12B, sentido Sur - Norte, obstaculizando el carril derecho de este importante corredor.

7:21 a. m. Retiro de vehículo en Los Mártires:

Autoridades logran retirar el automóvil que se encontraba volcado en la Avenida Comuneros con Carrera 18, restableciendo el paso hacia el oriente de la ciudad.

7:10 a. m. Volcamiento en la Autopista al Llano:

Un camión de carga sufrió un volcamiento lateral en la localidad de Usme, específicamente en la Autopista al Llano con Carrera 7B Este, sentido Norte - Sur. Unidades de Tránsito controlan el paso restringido en la zona.

6:51 a. m. Afectación vial en Suba:

Reportan camión varado en la Calle 170 con Avenida Boyacá, en sentido Occidente - Oriente. Se asignó grúa para retirarlo de la calzada.

6:47 a. m. Choque entre buses en Fontibón:

Dos buses colisionaron en la Avenida Boyacá con Calle 18, generando un fuerte represamiento de vehículos en sentido Sur - Norte.

6:28 a. m. Accidente en la Avenida de las Américas:

Un bus y un automóvil particular chocaron en la localidad de Kennedy, a la altura de la Carrera 76, afectando el carril exclusivo y mixto en sentido Occidente - Oriente.

6:23 a. m. Volcamiento vehicular en el centro:

Un automóvil particular se volcó en la Avenida Comuneros con Carrera 18. Al sitio acudieron unidades del cuerpo de Bomberos de Bogotá y ambulancias para atender el siniestro en sentido Occidente - Oriente.

6:02 a. m. Falla semafórica en la NQS:

Se encuentra fuera de servicio la intersección semafórica de la Avenida NQS con Carrera 33. Agentes Civiles gestionan el tráfico mientras el grupo de semaforización adelanta reparaciones.

5:52 a. m. Siniestro vial en Kennedy:

Un camión y un motociclista colisionaron en la Avenida Boyacá con Calle 39B Sur, sentido Sur - Norte. Grupo Guía y ambulancia operan en el punto.

5:48 a. m. Recuperación parcial en la Calle 13:

El automóvil que se había accidentado contra la infraestructura semafórica en la Calle 13 con Carrera 43 es orillado por las autoridades, normalizando el tráfico hacia el occidente.

5:28 a. m. Altos flujos en el sur:

Se reporta tráfico lento y alta densidad vehicular en la Avenida Boyacá, afectando el sector de Doña Juana en sentido Norte - Sur, y el sector de La Aurora en sentido Sur - Norte.

5:05 a. m. Habilitación de la Avenida Cali:

Finalizan las labores de criminalística y levantamiento tras el siniestro fatal de la madrugada. Se reabre por completo el paso en la Avenida Cali con Calle 54 Sur.

4:46 a. m. Choque contra poste semafórico:

Un automóvil colisionó fuertemente contra un poste de semáforo en la localidad de Puente Aranda, sobre la Calle 13 con Carrera 43, en sentido Oriente - Occidente. Ambulancia asistió la novedad.

3:22 a. m. Trágico siniestro fatal en Bosa:

Un motociclista perdió la vida tras caer de su vehículo en la Avenida Cali con Calle 54 Sur, en sentido Sur - Norte. Autoridades realizaron desvíos hacia la Avenida Villavicencio y la Avenida Agoberto Mejía durante la atención de la emergencia.