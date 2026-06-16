Movilidad hoy 16 de junio, en vivo: Caos en las Américas y la Boyacá por choque y fallas semafóricas

Un complejo arranque de jornada enfrentan los habitantes de Bogotá este martes 16 de junio, debido a una combinación de siniestros viales, fallas en la red de semáforos y condiciones climáticas adversas que afectan las principales arterias de la capital. Las complicaciones coinciden con las primeras horas de la mañana tras el plan retorno del puente festivo, concentrando los mayores retrasos en los corredores del suroccidente de la ciudad.

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De acuerdo con los reportes de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), los equipos técnicos y los Agentes Civiles de Tránsito se encuentran desplegados en los puntos críticos para mitigar el impacto vehicular y regular el tráfico de forma manual. Las autoridades hacen un llamado urgente a los conductores para mantener la precaución debido a las contingencias operativas y viales registradas desde la madrugada.

Cronología en vivo: Estado de las vías al minuto

7:32 a. m. | Siniestro múltiple en la Avenida Ciudad de Cali:

La SDM reportó un choque múltiple en la localidad de Fontibón, sobre la Avenida Ciudad de Cali con calle 25, en sentido Norte - Sur.

7:26 a. m. | Camioneta varada en las Américas:

Se registra un vehículo tipo camioneta varado en la localidad de Kennedy, exactamente en la intersección de la Avenida de las Américas con Avenida Carrera 68, en sentido Oriente - Occidente.

7:05 a. m. | Caída de árbol en la Avenida El Dorado:

Se reporta una emergencia vial por la caída de un árbol en la localidad de Teusaquillo, sobre la Avenida Calle 26 con Carrera 51. Miembros del Grupo Guía desvían y agilizan el flujo vehicular en la zona mientras gestionan el arribo de una unidad del Cuerpo Oficial de Bomberos para retirar el obstáculo de la vía.

6:40 a. m. | Fuerte choque en la Avenida Boyacá:

Se presenta un nuevo accidente de tránsito sobre la Avenida Boyacá con calle 11A, en sentido Sur - Norte. El hecho involucra a un tractocamión y un vehículo particular, lo que genera una considerable congestión vehicular que afecta el tránsito en este punto de la ciudad.

6:35 a. m. | Bus varado en la Avenida Boyacá:

Se reporta un bus zonal del SITP varado en la localidad de Fontibón, específicamente sobre la Avenida Boyacá con Calle 20, en sentido Sur - Norte. El Grupo Guía adelanta labores para agilizar el tráfico en este importante tramo mientras gestiona el arribo de una unidad de Tránsito y una grúa.

6:15 a. m. | Siniestro vial en Fontibón:

Se registra un fuerte accidente de tránsito entre una camioneta y un tractocamión en la intersección de la Avenida Ciudad de Cali con Avenida La Esperanza, en sentido Norte - Sur. Agentes Civiles se encuentran en la zona regulando y agilizando el flujo vehicular afectado en este importante corredor del occidente.

5:42 a. m. | Alerta por lluvias generalizadas:

El sistema de alerta de Bogotá, IDIGER, informa precipitaciones activas en las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Puente Aranda, Kennedy, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. Las autoridades insisten en que la lluvia resta visibilidad y afecta directamente la capacidad de frenado.

5:31 a. m. | Siniestro vial en la Avenida Boyacá:

Se registra un choque entre dos automóviles particulares en la localidad de Kennedy, exactamente sobre la Avenida Boyacá con calle 12B. Agentes Civiles asignados al cuadrante gestionan el arribo de una unidad de Tránsito para el retiro de los vehículos.

5:16 a. m. | Falla semafórica en Las Américas:

Reportan fuera de servicio los dispositivos semafóricos en la intersección de la Avenida de las Américas con carrera 80G. El equipo de semaforización realiza acciones correctivas mientras el Grupo Guía regula el flujo manualmente.

5:10 a. m. | Alto flujo vehicular en la Autopista Sur:

Se evidencia congestión y paso lento en el ingreso a Bogotá por este corredor periférico. Unidades civiles adelantan recorridos de verificación para agilizar el tránsito tras el retorno festivo.

4:00 a. m. | Inicio de operación de TransMilenio:

El sistema de transporte masivo de la capital comenzó sus servicios troncales y alimentadores de manera habitual y con las rutas operando con normalidad.

Pico y Placa: Restricciones para este martes 16 de junio

Para regular el flujo de vehículos particulares y de transporte público en este regreso a las actividades laborales, la Secretaría Distrital de Movilidad recuerda cómo aplica la medida en la ciudad:

Vehículos particulares: Tienen restricción las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Pueden circular libremente los dígitos 6, 7, 8, 9 y 0 en el horario de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Taxis: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2. Están habilitados para transitar los dígitos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0 en el horario de 5:30 a.m. a 9:00 p.m.