Galán nombró a la gerente de TransMilenio como la nueva secretaria de Movilidad de Bogotá

El gabinete del alcalde Carlos Fernando Galán realizó uno de sus movimientos más estratégico en lo que va de la administración distrital. La exsecretaria de Movilidad, Claudia Díaz, dejó su cargo luego de liderar la entidad durante dos años y medio, abriendo paso a un relevo institucional diseñado exclusivamente para afrontar la fase más crítica de la infraestructura vial y la transición del transporte masivo en la capital colombiana.

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En su reemplazo, el mandatario distrital designó a María Fernanda Ortiz, quien se venía desempeñando como gerente general de la empresa TransMilenio S.A. El ajuste en la cúpula de la movilidad se completó con el ascenso inmediato de Pedro Mauricio Gutiérrez, hasta hoy subgerente de la entidad de transporte masivo, quien asumirá la gerencia general con el propósito de mitigar cualquier percance operativo en las troncales del sistema de buses.

El reto de articular el Metro con los buses de la ciudad

La llegada de Ortiz a la Secretaría de Movilidad ocurre en medio de un panorama de alta congestión debido a los múltiples frentes de obra activos que impactan el día a día de millones de ciudadanos. Según explicó el alcalde Galán, la funcionaria asume una hoja de ruta con prioridades estrictamente operativas que buscan agilizar los tiempos de desplazamiento de los bogotanos y consolidar la articulación con el nuevo modo ferroviario.

“María Fernanda tiene el reto de continuar priorizando el transporte público en Bogotá, que es muy importante para que mejoremos la movilidad de los bogotanos. Avanzar en lo que tiene que ver con el proceso de terminar las obras, obviamente, incorporar el nuevo modo de transporte de Bogotá, el metro, al sistema de transporte que tiene la ciudad. Esa va a ser muy importante, esa integración, y ya tendrá la responsabilidad como secretaria de movilidad de garantizar esa integración adecuada”, afirmó el alcalde Galán al formalizar el relevo.

Una técnica experta en ‘ciudades inteligentes’ asume el control

La nueva secretaria es ingeniera civil de la Universidad de los Andes, institución en la que también cursó una maestría en Ingeniería de Transporte, además de contar con un magíster en Ciudades Inteligentes y Analítica Urbana del University College London. Su trayectoria profesional suma 15 años de experiencia en la gestión de proyectos de transporte tanto en el sector público como en el privado, habiendo ejercido previamente como asesora de la propia Secretaría de Movilidad y subgerente económica de TransMilenio.

Durante su reciente liderazgo en la empresa de transporte masivo, Ortiz estructuró el proceso para renovar la flota con la incorporación de más de 700 buses eléctricos nuevos al sistema y 10 grandes infraestructuras de carga. Bajo su gestión, se consolidó un hito clave para los funcionarios y a para la alcaldía de Bogotá y fue asegurar la cofinanciación con el Gobierno Nacional para buses eléctricos articulados y biarticulados, un esquema de financiamiento inédito en el país para este tipo de tecnologías limpias.

Garantía de continuidad en la operación de TransMilenio

Por su parte, la gerencia de TransMilenio quedará bajo la dirección de Pedro Mauricio Gutiérrez. El alcalde enfatizó que este nombramiento netamente técnico busca blindar la operación diaria del sistema frente a los retos críticos de evasión, seguridad y calidad del servicio. Al asumir la posición operativa de forma oficial, el nuevo gerente hizo eco del llamado distrital a la cultura ciudadana y la corresponsabilidad, apuntando directamente al impacto social del servicio.

“Me comprometo a trabajar en equipo con todos los actores involucrados, para lograr un sistema de transporte público accesible, de calidad, seguro y sostenible. TransMilenio se compromete con Bogotá”, sostuvo la administración al trazar las metas de la nueva gerencia.

Finalmente, Galán cerró el anuncio agradeciendo la gestión de la secretaria saliente, Claudia Díaz, bajo cuyo liderazgo la ciudad avanzó en la implementación del Centro Estratégico de Movilidad, la agilización de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) para acelerar el desarrollo de las obras civiles y la incorporación de las primeras herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la gestión del tráfico y la seguridad vial de la capital.