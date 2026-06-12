Tiroteo en reconocido barrio del norte de Bogotá: dos personas fallecieron en medio de sicariato

El uniformado dio detalles del asesinato que se presentó en el norte de Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Este viernes 12 de junio dos personas murieron en un tiroteo en plena vía pública del norte de Bogotá. De acuerdo con la información confirmada por la Policía Metropolitana de la capital, un sicario le habría causado la muerte a una persona y habría dejado herida a otra en el barrio Prado Pinzón de la localidad de Suba. Entre tanto, se conoció que otra persona falleció debido a que se presentó un intercambio de disparos en el lugar de los hechos.

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La vocería del caso la tuvo el comandante de la Estación de Policía de Suba, el teniente coronel Julio Botero. Según el uniformado, una de las víctimas del hecho falleció en el lugar, mientras que la otra recibió un impacto en una pierna y tuvo que ser trasladada de inmediato a un centro asistencial. En estos momentos, le están prestando la correspondiente atención en salud.

“Durante la novedad una de las personas que se encontraba en el lugar de los hechos reacciona en contra de los sicarios accionando un arma de fuego. Lastimosamente impacta a una persona, a un tercero. Esta persona es lesionada y trasladada a un centro asistencial, donde posteriormente fallece”, advirtió el teniente coronel Julio Botero.

Adicionalmente, el uniformado señaló que las autoridades ya están investigando lo ocurrido con el fin de identificar a los sicarios que causaron el tiroteo y la muerte de dos personas.

Cierran parcialmente estación de TransMilenio para adelantar el procedimiento policial

El ataque sicarial fue de tal magnitud que causó afectaciones en la movilidad durante la tarde de este 12 de junio.

Sobre la 1:52 de la tarde, TransMilenio informó que tuvo que dejar de prestar sus servicios en la estación Calle 142 en el sentido sur - norte debido al procedimiento policial que estaban adelantando las autoridades.

En su última actualización, a las 4:07 p.m., el servicio en el sentido sur - norte seguía suspendido por el procedimiento de la Policía.