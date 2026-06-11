Trancones enormes en Bogotá: carro de valores se estrelló y hay cierres en TransMilenio por protestas

Durante la noche de este miércoles 10 de junio se registraron varias protestas que causaron afectaciones viales en distintas zonas de Bogotá. Las manifestaciones provocaron el cierre de varias estaciones de TransMilenio, según lo confirmó ese sistema de transporte público masivo a través de sus canales oficiales.

(Lea más noticias sobre Bogotá dando clic en: Indignación en Bogotá: Joven de 18 años fue abusada sexualmente cerca de estación de TransMilenio de la calle 26).

Además, se han registrado varios accidentes durante las últimas horas, los cuales generaron fuertes trancones en vías claves para la movilidad de la capital.

En vivo: así está la movilidad de Bogotá en la noche de este 10 de junio

08:30 p.m.: Reabren estaciones de TransMilenio en la carrera décima como San Diego, Nieves y San Victorino.

Sin embargo, en el Eje Ambiental sigue cerrada la Estación Museo del Oro.

07:50 p.m.: La situación de la movilidad en el centro de Bogotá se complicó. TransMilenio informó que cerró las estaciones de San Diego, Nieves y San Victorino.

Los buses están desviando en los dos sentidos por la avenida Caracas. También está cerrada la estación Museo del Oro, mientras que la estación de Las Aguas sigue operativa para los ciudadanos que quieran desplazarse hacia Universidades.

07:31 p.m.: Reportan protestas avanzando por la carrera Séptima de Bogotá. “Se levantan los cierres viales implementados en la Cra. 7 y 13 y se implementan nuevos cierres en la Cra. 10 con calle 26 y calle 28 con Cra. 7″, indicó la Secretaría de Movilidad en su cuenta de X.

07:25 p.m.: TransMilenio dio su más reciente reporte sobre los cierres en sus estaciones.

Debido a manifestaciones ajenas a la operación.

📍Eje ambiental

Permanece cerrada estación Museo del Oro y la estación Aguas funciona para los usuarios que se dirijan a Universidades.

📍Troncal Suba

Permanece novedad operativa a la altura de la estación Campiña. Buses salen a carril mixto en sentido oriente occidente.

📍Calle 26

✅ Disminuye congestión vehicular. Servicios MK86 cancelan retorno en el Portal ElDorado, retoma su recorrido habitual hasta el Aeropuerto.

07:19 p.m.: Compleja situación en el occidente de Bogotá. Reportan enormes trancones en la calle 26 por represamiento de vehículos en la avenida Boyacá.

“Agentes civiles realizan maniobras de agilización de tráfico en la Cll 26 con Cra. 100 hacia el oriente, para descongestionar el corredor y el ingreso al aeropuerto”, indicó la Secretaría de Movilidad.

07:11 p.m.: Reportan un fuerte accidente en la Autopista Norte a la altura de la calle 222 entre un carro de valores y una moto, en el sentido sur-norte.