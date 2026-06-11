La CAR reveló el nuevo nivel de los embalses: Chingaza sigue bajando aunque otros sistemas suben

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca entregó un nuevo reporte sobre el nivel de los embalses que hacen parte del sistema hídrico que abastece a Bogotá y municipios cercanos. Aunque el panorama muestra una tendencia positiva en varios puntos, el dato que más llama la atención está en el Sistema Chingaza, que aparece con tendencia descendente.

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De acuerdo con la información oficial de la CAR Cundinamarca, con corte al 11 de junio de 2026, el Agregado Norte se encuentra en 59,97% de capacidad y mantiene una tendencia ascendente. Este grupo está compuesto por los embalses de Neusa, que registra 83,31%; Sisga, con 68,70%; y Tominé, que llega al 55,37%.

El reporte también muestra un panorama más alto para el Agregado Sur, que alcanza el 102,12% y también presenta tendencia ascendente. En este caso, el embalse de Chisacá aparece en 94,17%, aunque con tendencia descendente, mientras que Regadera registra 118,77% y va en ascenso.

Chingaza, el sistema que sigue en descenso

El dato que prende las alertas, sin que esto signifique una emergencia generalizada, está en el Sistema Chingaza, que según el reporte de la CAR se encuentra en 58,27% y con tendencia descendente. Dentro de este sistema, el embalse de Chuza aparece en 51,51%, mientras que San Rafael está en 81,45%. Ambos presentan tendencia a la baja.

Este punto es clave porque Chingaza ha sido uno de los sistemas más sensibles en medio de las discusiones por el abastecimiento de agua en Bogotá. Por eso, aunque otros embalses muestran recuperación, el llamado sigue siendo a no bajar la guardia con el ahorro de agua en la ciudad y la región.

Finalmente, la CAR también reportó que el embalse El Hato está en 74,50% y con tendencia ascendente.

La entidad aclaró que, al tratarse de un sistema hídrico integral, el promedio de los embalses se calcula teniendo en cuenta el volumen total almacenado frente a la capacidad total. Además, precisó que los valores del Agregado Sur corresponden al 10 de junio de 2026.