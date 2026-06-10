Movilidad hoy 10 de junio, en vivo: Caos vial por marchas simultáneas y trágico accidente fatal en Bogotá

El tránsito en la capital del país atraviesa una jornada crítica este miércoles 10 de junio. Una sucesión de manifestaciones en el eje oriental y un siniestro vial con consecuencias fatales en el noroccidente mantienen congestionadas las principales arterias viales. La Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito ya ejecutan desvíos e intervenciones en los puntos críticos. Siga el desarrollo de la situación en vivo.

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12:45 p.m. | Retiran bus varado y se normaliza el paso en la localidad de Suba

La Secretaría de Movilidad, a través de la cuenta oficial de Bogotá Tránsito, confirmó que el bus que se encontraba varado en la Calle 141A con Carrera 144 ya fue retirado de la vía con ayuda de una grúa asignada por el distrito. Tras las labores de asistencia que iniciaron a las 12:04 p.m., el flujo vehicular en este punto del noroccidente de la capital se recupera de manera progresiva.

12:15 p.m. | Habilitan por completo el tránsito en la Avenida Boyacá con Guayacanes

Luego de varias horas de afectación vial por el bloqueo de un vehículo de carga pesada, las autoridades informaron que el tractocamión varado en la Avenida Boyacá con Avenida Guayacanes, en sentido Norte - Sur, fue retirado con éxito del corredor. Miembros del Grupo Guía permanecen en el punto coordinando el tránsito para evacuar el alto flujo de vehículos represados en la localidad de Kennedy.

12:12 p.m. | Se recupera el paso en la Carrera 7; marchas se trasladan a la Calle 57

Las autoridades de tránsito emitieron una actualización urgente sobre el estado de los bloqueos en el oriente de la ciudad. El grupo de manifestantes cambió su rumbo y se concentró en la Calle 57 con Carrera 13, en sentido Occidente - Oriente.

Ante este desplazamiento, la Secretaría de Movilidad confirmó que se recupera por completo el flujo vehicular en el importante corredor de la Carrera 7, en sentido Sur - Norte, el cual presentaba parálisis total. En este momento, el cuerpo de Agentes Civiles y el Grupo Guía permanecen en la zona gestionando el tráfico para agilizar el paso de los vehículos represados.

11:54 a.m. | Manifestaciones se trasladan a la Carrera 7 con Calle 54

El reporte más reciente de las autoridades de tránsito señala que el grupo de manifestantes que marchaba por el norte de la ciudad se ha desplazado hacia la Carrera 7 con Calle 54, avanzando en sentido Sur - Norte. El paso por este corredor se encuentra completamente restringido.

El Grupo Guía, la Policía de Tránsito y el cuerpo de Agentes Civiles ejecutan maniobras de desvío. Se recomienda a los conductores tomar de manera prioritaria la Avenida NQS y la Avenida Circunvalar para evitar el embotellamiento en Chapinero y sectores aledaños.

11:49 a.m. | Restricciones viales en Engativá por labores de criminalística

Un equipo especializado de criminalística arribó a la Carrera 107 con Calle 79, en sentido Norte - Sur, para adelantar las respectivas labores de investigación y el levantamiento del cuerpo tras el accidente mortal registrado en la zona. El paso vehicular permanece restringido de manera parcial, bajo la coordinación del Grupo Guía para mitigar el impacto en el flujo de la localidad de Engativá.

11:38 a.m. | Reportan afectación vial en la Carrera 7 con Calle 45

La movilización social escaló hacia el norte afectando la Carrera 7 con Calle 45, en sentido Sur - Norte. Agentes Civiles desvían el flujo vehicular hacia corredores alternos. La recomendación de las autoridades en este sector universitario es utilizar la Avenida NQS para evitar retrasos en los tiempos de viaje.

11:13 a.m. | Trágico accidente deja un ciclista fallecido en el noroccidente

La Secretaría de Movilidad confirmó un siniestro vial con fatalidad en la Carrera 107 con Calle 79, sentido Norte - Sur. El hecho involucró a una camioneta y un ciclista, quien perdió la vida en el lugar debido a la gravedad del impacto. Al punto acudió la Policía de Tránsito para acordonar el área a la espera de las unidades judiciales.

11:12 a.m. | Marcha avanza por la Carrera 13 a la altura de la Calle 45

Los manifestantes que iniciaron la concentración en Chapinero alcanzaron la Carrera 13 con Calle 45, en sentido Norte - Sur. El flujo vehicular de la zona se encuentra paralizado, obligando al desvío de rutas de transporte público y particulares hacia la Carrera 7 y la Avenida NQS.

10:37 a.m. | Choque entre tractocamión y moto en la Avenida Boyacá

En la localidad de Kennedy se registró un siniestro vial entre un tractocamión y un motociclista sobre la Avenida Boyacá con Calle 56, en sentido Norte - Sur. Personal paramédico en ambulancia y miembros del Grupo Guía asistieron la emergencia en el punto para atender al conductor de la motocicleta y habilitar el paso.

10:29 a.m. | Inician manifestaciones en la Carrera 13 con Calle 60

Las autoridades de tránsito reportaron las primeras concentraciones de ciudadanos en la Carrera 13 con Calle 60, en sentido Norte - Sur. El avance de la marcha comenzó a generar afectación inmediata en las vías adyacentes del sector financiero.