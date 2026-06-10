Le dio a martillazos por pedirle el pasaje: brutal ataque a guarda de TransMilenio en el Portal 20 de Julio

Un brutal ataque contra el personal de seguridad de TransMilenio se registró en el Portal 20 de Julio, en el sur de Bogotá, donde un hombre agredió con un martillo a un guarda que le exigió validar su pasaje. El agresor señalado, quien intentaba ingresar de manera irregular a las plataformas del sistema de transporte masivo, fue capturado de inmediato por uniformados de la Policía Metropolitana gracias a la activación de los protocolos de emergencia dentro de la troncal.

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La gravedad del hecho, del cual quedó registro en un video de seguridad del sector y en filmaciones de los usuarios que ya circulan con indignación en redes sociales, encendió las alarmas sobre los niveles de violencia que enfrentan los trabajadores de la infraestructura vial. De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el operario agredido salvó su vida o de sufrir un trauma craneoencefálico severo gracias a la resistencia del casco de dotación que portaba en ese instante.

¿Cómo ocurrió la agresión con un martillo en el Portal 20 de Julio?

El incidente se desató cuando el implicado saltó los torniquetes para evadir el pago de la tarifa obligatoria de TransMilenio. Al percatarse de la maniobra, el guarda de seguridad privada se interpuso pacíficamente para solicitarle que realizara la recarga de su tarjeta de acceso. En respuesta, el evasor sacó la herramienta de uso industrial de su ropa y propinó varios impactos directos contra la cabeza del empleado del sistema.

Luego de la agresión masiva en el punto de control, la reacción de los policías asignados al Portal 20 de Julio impidió la fuga del sospechoso. El sujeto fue atrapado en los pasillos de la estación y trasladado de urgencia a una Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde se inició su proceso de judicialización por los delitos de lesiones personales y agresión a personal de seguridad.

El blindaje que salvó una vida en el sur de Bogotá

Desde la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se emitió un fuerte pronunciamiento de rechazo frente a este episodio. Fuentes de la entidad distrital confirmaron a los medios que el uso obligatorio de la nueva indumentaria de protección fue el factor determinante para evitar una tragedia fatal en el lugar de los hechos.

“De no haber sido por los elementos de protección con los que contaba el guarda de seguridad, especialmente el casco, las consecuencias del ataque habrían podido ser fatales”, recalcaron voceros oficiales de la Secretaría de Seguridad de Bogotá tras revisar el estado de salud de la víctima. Este equipo táctico fue implementado recientemente para blindar al personal operativo frente a la delincuencia y violencia asociada al fenómeno de los llamados ‘colados’.

Consecuencias penales severas para los agresores del sistema

La víctima del ataque ya se encuentra interponiendo la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación para asegurar que el capturado reciba una sanción ejemplarizante en centro carcelario. El Distrito insistió en que estos comportamientos en portales y estaciones dejaron de ser considerados simples faltas de convivencia o altercados menores.

“Las agresiones contra guardas y personal operativo no son actos de intolerancia menores, sino conductas sancionables que pueden derivar en procesos penales. Quienes incurran en este tipo de comportamientos deberán responder ante las autoridades por poner en riesgo la vida e integridad de trabajadores y usuarios”, enfatizó el reporte del despacho de Seguridad de la capital. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar en tiempo real mediante la Línea 123 cualquier vulneración en el transporte.