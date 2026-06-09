Mujer fue víctima de fleteo al llegar a su conjunto residencial en Normandía, Engativá: el hecho quedó en video

Una mujer habría sido víctima de un caso de fleteo en el barrio Normandía, localidad de Engativá, luego de retirar divisas en el norte de Bogotá. El hecho quedó registrado en un video de seguridad, en el que se observa el momento en que un hombre se acerca a la víctima cuando ingresaba a su conjunto residencial.

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De acuerdo con la información divulgada por una cuenta de denuncias ciudadnas vía X. La mujer llegó hasta su lugar de residencia después de retirar el dinero, pero justo en la entrada fue abordada por un sujeto que, al parecer, portaba un arma de fuego.

En el video se ve cómo el hombre se aproxima a la víctima y la intimida en cuestión de segundos. Según el reporte, el sujeto le hurtó las divisas y posteriormente huyó del lugar, sin que hasta el momento se conozca si hubo capturas relacionadas con este caso.

El ataque ocurrió cuando la víctima llegaba a su vivienda

El caso genera preocupación porque el hurto no ocurrió en inmediaciones de la entidad financiera, sino cuando la mujer ya se encontraba cerca de su vivienda. Esto podría indicar que habría sido seguida después de realizar el retiro, aunque esa hipótesis deberá ser confirmada por las autoridades.

Por ahora, no se conoce el monto exacto del dinero hurtado ni mayores detalles sobre la ruta que habría tomado la víctima antes de llegar a su conjunto residencial. Tampoco hay información oficial sobre la identidad del presunto responsable.

Llamado a las autoridades

Ante este nuevo caso de fleteo en Bogotá, la comunidad del sector hace un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia en Normandía y en los corredores residenciales de Engativá, especialmente en zonas cercanas a conjuntos, vías de acceso y puntos donde los delincuentes podrían estar siguiendo a sus víctimas.

Asimismo, se espera que la Policía Metropolitana de Bogotá avance en la revisión de cámaras de seguridad del sector para identificar al responsable y establecer si el hombre actuó solo o si haría parte de una estructura dedicada a esta modalidad de hurto. Si conoce a alguien o le pasó a usted puede denunciar en la linea nacional 123.