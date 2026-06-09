Creador de contenido señaló a presunta secta religiosa extranjera en Medellín: lo que hay detrás del caso

Un video publicado en TikTok por el creador de contenido que se hace reconocer por Calavera Barbada abrió una nueva discusión en redes sociales sobre la presencia de comunidades religiosas extranjeras en Medellín, la gentrificación y los límites entre una denuncia digital y una afirmación verificable.

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“Ustedes sabían que en Medellín hay una secta, la cual viene de Estados Unidos”, aseguró el creador en el video, al referirse a una presunta comunidad religiosa extranjera que, según su versión, tendría actividades en la ciudad.

El señalamiento se dirige a una supuesta comunidad llamada Greater Grace Medellín o Gracia Mayor, que, según el creador, estaría vinculada a Greater Grace World Outreach (GGWO), una iglesia con sede en Baltimore, Estados Unidos.

El creador dijo que “esta investigación sectaria sale a la luz posterior a que apareciera otra donde se reportan 17 menores de edad víctimas de comportamientos inadecuados por miembros de la organización. Al interior de esta no pasó nada: nadie hizo nada ni les brindó apoyo. Todo el mundo, al parecer, sabía de ese tipo de conductas con menores, pero nadie actuó”.

Ahí fue que señaló y dijo que “les presento a Greater Grace Medellín o la Gracia Mayor”, en la que también la describió como una supuesta “célula” de Greater Grace World Outreach. Esa afirmación, sin embargo, no cuenta por ahora con una confirmación oficial pública en Colombia.

La revisión documental permite señala que GGWO existe y se presenta oficialmente como una iglesia con sede en 6025 Moravia Park Drive, Baltimore, Maryland, con presencia internacional y más de 500 iglesias a nivel global, según su propia página web.

¿Qué dijo Calavera Barbada sobre Greater Grace?

En el video, el creador afirmó que Greater Grace World Outreach habría renunciado al “Concilio Evangélico de responsabilidad financiera” mientras estaba en medio de una investigación.

“Renunció al Concilio Evangélico de responsabilidad financiera mientras estaba en medio de una investigación”, dijo el creador.

Sobre ese punto, la información oficial de GGWO confirma que la organización fue miembro acreditado del Evangelical Council for Financial Accountability (ECFA) desde 2013 y que retiró voluntariamente su membresía el 13 de marzo de 2026. No obstante, la iglesia explicó que su salida estuvo relacionada con el estándar de independencia de la junta directiva exigido por ECFA, no con una sanción pública por “sectarismo”.

El creador también vinculó el caso con una conversación más amplia sobre la llegada de extranjeros a Medellín, la gentrificación y el uso de espacios urbanos como Parque Lleras. “Ya no solamente se conforman con gentrificar, ahora gentrifican y montan sectas”, afirmó en el video.

Esa lectura hace parte de su denuncia viral, pero no equivale a una conclusión verificada por autoridades. Por ahora, tampoco hay una confirmación independiente de que esta comunidad tenga reuniones en Parque Lleras, como se aseguró en la publicación.

Aunque el video generó conversación, hay elementos centrales que todavía no se pueden presentar como hechos comprobados. No hay, por ahora, una fuente oficial pública que confirme que exista una sede registrada en Colombia bajo el nombre Greater Grace Medellín o Gracia Mayor Medellín, ni un pronunciamiento de autoridades locales que relacione esa comunidad con investigaciones en Medellín.

En el video también se mencionan señalamientos graves relacionados con presuntos comportamientos indebidos contra menores de edad dentro de la organización en Estados Unidos. Ese punto debe manejarse con especial cuidado, pues requiere documentos, investigaciones o fuentes oficiales que permitan precisar alcance, fechas y responsables.

La propia GGWO publicó en junio de 2024 una declaración en la que reconoció reportes relacionados con acusaciones y relatos de abuso sexual en la historia de la iglesia, especialmente contra niños, y anunció que contrataría una firma independiente para investigar y evaluar su respuesta institucional.

El video sí pone sobre la mesa una conversación más amplia sobre Medellín: la llegada de extranjeros, las tensiones por gentrificación, las comunidades religiosas dirigidas a angloparlantes y la forma en que las redes sociales están funcionando como espacios de denuncia. No obstante, cuando se habla de posibles sectas, menores de edad o responsabilidades institucionales, la precisión no es un detalle menor: es una obligación.

Por ahora, lo verificable es que GGWO existe, que tiene sede en Baltimore, que se retiró de ECFA en marzo de 2026 y que mantiene un proceso público de revisión sobre seguridad juvenil y respuesta a denuncias. Lo que falta por verificar es si existe una operación formal en Medellín, cuál sería su vínculo real con la organización estadounidense y si hay alguna actuación de autoridades colombianas al respecto.