Así están los embalses que abastecen a Bogotá este 6 de junio: Chingaza sigue subiendo

Llueve en Bogotá, pero no en Chingaza: revelan fotos de cómo están los embalses de Chuza

Los embalses que abastecen de agua a Bogotá y varios municipios cercanos vuelven a entregar un panorama importante para los ciudadanos, especialmente después de los meses en los que el ahorro de agua se convirtió en una conversación diaria en la capital. De acuerdo con el reporte oficial de la CAR Cundinamarca, con fecha del 6 de junio de 2026, el Sistema Chingaza se ubicó en 57,06 % y mantiene una tendencia ascendente.

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Este dato no es menor si se tiene en cuenta que Chingaza sigue siendo una pieza clave para el abastecimiento de la ciudad. En abril, El País señaló que Bogotá venía reforzando su operación del acueducto y aumentando el uso de Tibitoc para reducir la presión sobre Chingaza ante posibles escenarios climáticos complejos.

¿Cómo están los embalses de Bogotá?

Según el reporte de la CAR, el Agregado Norte está en 59,31 % y con tendencia ascendente. En este grupo, el embalse de Neusa registra 82,87 % y permanece estable; Sisga está en 66,89 % y subiendo; mientras que Tominé aparece en 54,83 %, también con tendencia ascendente.

Por su parte, el Agregado Sur presenta el nivel más alto entre los sistemas reportados, con 96,26 %, aunque con una alerta moderada: su tendencia es descendente. Allí, Chisacá está en 91,42 % y sigue subiendo, mientras que Regadera marca 106,40 %, pero con tendencia a la baja.

En el caso del Sistema Chingaza, la CAR reportó un nivel de 57,06 %, con tendencia ascendente. Este sistema está compuesto por Chuza, que aparece en 50,21 %, y San Rafael, que registra 80,52 %. Ambos embalses muestran aumento en sus niveles.

Finalmente, el embalse de El Hato se ubicó en 73,45 % y también mantiene tendencia ascendente.

La CAR aclaró que, al tratarse de un sistema hídrico integral, el promedio de los embalses se calcula con base en el volumen total almacenado frente a la capacidad total. Además, precisó que los valores de Chingaza y del Agregado Sur corresponden al 5 de junio de 2026.

Por ahora, el reporte muestra señales positivas en varios puntos del sistema, aunque el llamado de fondo sigue siendo el mismo: cuidar el agua. Si algo dejó claro la reciente crisis hídrica es que los niveles de los embalses pueden mejorar, sí, pero el consumo responsable no puede depender únicamente de que llueva.