Movilidad en Bogotá: reportan manifestaciones en el Parque de los Hippies y la calle 19

En la tarde de este viernes 5 de junio las autoridades están reportando una serie de protestas en la carrera séptima que han generado desvíos en los servicios de transporte público de TransMilenio.

(Lea más noticias sobre la movilidad en Bogotá dando clic en: Video: batalla campal en la estación 7 de Agosto de TransMilenio entre policías y ciudadanos).

De acuerdo con la información compartida por ese sistema de transporte masivo, las manifestaciones se presentaron en dos puntos distintos de la carrera séptima: un foco se concentró a la altura de la calle 28 y el otro en la calle 72.

En ambos puntos, tuvieron que hacer desvíos en el componente TransMiZonal.

Siga en vivo los últimos reportes de la Secretaría de Movilidad

05:42 p.m. La Secretaría de Movilidad compartió el último balance sobre las protestas en Bogotá:

De acuerdo con el reporte, hay afectacion al carril de la calzada por manifestación en la Calle 19 con Carrera 4, sentido oriente-occidente.

05:26 p.m.: Registran fuerte trancón en el occidente de Bogotá, en la salida de la calle 80.

05:19 p.m.: Los bogotanos han empezado a salir de la ciudad masivamente a propósito de este puente festivo. Registran fuerte trancón en ambos sentidos de la calle 13

“La Policía de Tránsito de Bogotá y el Grupo Guía gestionan el tráfico en las Carreras 128 y 123″, advirtió la Secretaría de Movilidad de la capital.

04:57 p.m.: "Se presenta afectación vial en un carril de la calzada por manifestación en la Calle 19 con Carrera 4, sentido Oriente - Occidente. Grupo Guía gestiona el tráfico en el punto", informó la Secretaría de Movilidad de Bogotá a través de su cuenta oficial en la red social X.

04:55 p.m.: Reportan un accidente entre dos motos en la localidad de Puente Aranda, específicamente a la altura de la avenida de Las Américas con carrera 60, sentido oriente - occidente. Una ambulancia acudió a atender la emergencia.

03:45 p.m.: TransMilenio reportó que persisten las protestas en la carrera séptima a la altura de las calles 28 y 72.