Movilidad en vivo este 4 de junio en Bogotá: Choque de tractocamión frena las Américas y colapso en la Av. Cali

Esta es la movilidad hoy en Bogotá, con una mañana de alta complejidad en las principales vías de la capital este jueves 4 de junio. Un nuevo accidente de gravedad afecta la conectividad en el centro-occidente de la ciudad, sumándose a las emergencias registradas en las últimas horas que alteran el flujo vehicular de los ciudadanos.

>>>(Vea: Pánico en la madrugada: Obreros captan perturbadora silueta que los perseguía en centro comercial en Bogotá )<<<

Accidente vial complica el paso en la Avenida Caracas (8:10 a. m.)

La Secretaría Distrital de Movilidad reportó un siniestro vial en la localidad de Antonio Nariño, exactamente sobre la Avenida Caracas con Calle 11 Sur, en sentido Oriente - Occidente.

El incidente genera retrasos considerables en el flujo vehicular de la zona y afecta la conectividad hacia el centro y occidente. El Grupo Guía del Distrito ya se encuentra en el punto coordinando el tráfico y agilizando el paso de los automotores para mitigar el impacto en este neurálgico sector.

Accidente afecta calzada exclusiva en la Carrera 10 (7:40 a. m.)

Un siniestro vial en la localidad de Santa Fe, exactamente en la Avenida Carrera 10 con Calle 1B, en sentido Sur - Norte.

El incidente genera una afectación crítica tanto en la calzada exclusiva como en un carril de la calzada mixta, lo que impacta de manera directa las frecuencias de los buses articulados y particulares que avanzan hacia el centro de la ciudad. Las autoridades ya se dirigen al punto para evaluar la situación.

Alto flujo vehicular en el ingreso por la Autopista Norte (7:34 a. m.)

Hacia el norte de la capital, se registra un alto flujo vehicular en el ingreso de la ciudad por el corredor de la Autopista Norte. El Grupo Guía de la Secretaría de Movilidad realiza recorridos de verificación en la zona y confirma que, pese a la baja velocidad y el represamiento de automotores, no se presentan incidentes ni fallas mecánicas en la vía.

Choque entre carro y moto en la Calle 26 (7:25 a. m.)

La Secretaría Distrital de Movilidad reportó un nuevo siniestro vial entre un automóvil y una motocicleta en la localidad de Fontibón, sobre la Avenida El Dorado (Calle 26) con Carrera 106, en sentido Occidente - Oriente.

El incidente genera la afectación de un carril en esta neurálgica arteria vial, provocando retrasos para quienes ingresan a la ciudad desde el occidente y la terminal aérea. El Grupo Guía ya se encuentra en el sector agilizando el flujo vehicular y regulando el paso de los conductores.

Choque de tractocamión bloquea las Américas (7:15 a. m.)

La Secretaría Distrital de Movilidad reportó un fuerte siniestro vial entre un tractocamión y un automóvil en la localidad de Puente Aranda, exactamente sobre la Avenida de las Américas con Carrera 50, en sentido Occidente - Oriente.

El incidente genera una afectación crítica de dos carriles de la calzada, provocando un rápido represamiento para quienes se dirigen hacia el centro de Bogotá. El Grupo Guía ya se encuentra en el punto coordinando el tráfico y agilizando las maniobras para habilitar por completo la vía.

Accidente entre bus y moto en Kennedy (7:04 a. m.)

Minutos antes, las alarmas se encendieron en el suroccidente de la ciudad por un choque entre un bus y un motociclista en la Avenida Ciudad de Cali con Calle 16C, en sentido Norte - Sur. El flujo vehicular por este sector de la localidad de Kennedy avanza a paso lento mientras el personal del Distrito regula el cuadrante y se gestiona la atención médica requerida.

Bus varado en el centro de la capital (6:32 a. m.)

Hacia el inicio de la hora pico, la movilidad en la localidad de Santa Fe experimentó retrasos debido a un bus zonal del SITP que quedó varado por fallas mecánicas en la Avenida Carrera 10 con Calle 9, en sentido Sur - Norte. Personal de asistencia técnica trabaja en el punto junto con reguladores de tránsito.

Habilitada la Avenida Boyacá (6:30 a. m.)

Como reporte positivo del inicio del día, la Secretaría de Movilidad confirmó que a las 6:30 a. m. fueron retirados en su totalidad los vehículos implicados en el fuerte siniestro de la Avenida Boyacá con Calle 9 (y el choque previo con un bus intermunicipal en la Calle 13), en sentido Sur - Norte. El corredor recupera la velocidad de manera paulatina.

Restricciones de Pico y Placa hoy

Particulares: Placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 (6:00 a. m. a 9:00 p. m.).

Placas terminadas en (6:00 a. m. a 9:00 p. m.). Taxis: Placas terminadas en 1 y 2 (5:30 a. m. a 9:00 p. m.).

Las troncales principales del sistema TransMilenio operan sin bloqueos, aunque las rutas del SITP zonal presentan desvíos por los accidentes vigentes.

Esta nota de Publimetro Colombia está en constante desarrollo. El reporte se actualizará de manera inmediata a medida que surjan nuevas novedades en las vías de la ciudad.