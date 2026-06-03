Movilidad en Bogotá en vivo: colapsa el tráfico en la calle 80

Trancón en la calle 80 de Bogotá este 3 de junio

El estado de la movilidad en Bogotá durante la mañana de este miércoles 3 de junio ha estado marcada por accidentes, trancones y novedades viales. Especialmente se registra un importante embotellamiento en la calle 80, en el occidente de Bogotá, debido a que se está adelantando una carrera ciclística en Cundinamarca que ha afectado la movilidad.

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“Se presenta Alto Flujo Vehicular en el corredor de la calle 80, debido a carrera ciclísitica que afecta el tiempo de recorrido de los viajeros en la salida de la ciudad”, advirtió la Secretaría de Movilidad en su cuenta oficial en la red social X sobre las 9:05 de la mañana

Siga el estado de la movilidad en Bogotá en vivo

10:00 a.m.: La salida de Bogotá por la calle 80 continúa intratable: el trancón se extiende por varios cientos de metros. El Grupo Guía de la Secretaría de Movilidad sigue tratando de controlar la situación.

09:41 a.m.: Se registra una accidente de tránsito en la calle 170 con carrera 76, sentido Oriente - Occidente. Un camión resultó volcado.

09:33 a.m.: Reportan una protesta cen la carrera 90 con calle 152.

09:24 a.m.: “Continúa Alto Flujo Vehicular en el corredor de la calle 80, debido a carrera ciclísitica que afecta el tiempo de recorrido de los viajeros en la salida de la ciudad. Grupo Guía agiliza el tráfico en el corredor vial”, advirtió la Secretaría de Movilidad en sus canales oficiales.

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