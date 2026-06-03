CAR reveló el nuevo nivel de los embalses: así está Chingaza, el sistema clave para Bogotá

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) entregó el nuevo reporte del nivel de los embalses que abastecen a Bogotá y varios municipios de Cundinamarca, dejando un panorama con señales positivas en varios sistemas, aunque todavía con datos que deben mirarse con cuidado, especialmente en el caso de Chingaza, uno de los puntos clave para el suministro de agua en la capital del país.

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De acuerdo con el reporte oficial de la CAR, con corte al 3 de junio de 2026, el Sistema Chingaza registra un nivel total de 56,29 % y mantiene una tendencia ascendente, con una diferencia positiva de 1,369 millones de metros cúbicos. Este sistema está compuesto por los embalses de Chuza, que aparece en 49,23 %, y San Rafael, que llega al 80,48 %.

El dato no es menor si se tiene en cuenta que Chingaza ha sido uno de los sistemas más vigilados durante los últimos meses por su importancia para el abastecimiento de agua de Bogotá. Aunque el reporte muestra una mejoría en la tendencia, el nivel de Chuza sigue por debajo de la mitad de su capacidad, por lo que el panorama, si bien es alentador, no significa que se pueda bajar la guardia frente al uso responsable del agua.

Así están los demás embalses, según la CAR

El reporte también muestra que el Agregado Norte se encuentra en 59,03 %, con tendencia ascendente. En este grupo aparecen los embalses de Neusa, con 82,69 %; Sisga, con 65,56 %; y Tominé, con 54,66 %.

Por su parte, el Agregado Sur registra el nivel más alto del informe, con 100,50 %, aunque con tendencia descendente. Allí están los embalses de Chisacá, que reporta 96,13 %, y Regadera, que aparece en 109,66 %. La CAR aclaró que los valores de este agregado corresponden al 2 de junio de 2026.

Finalmente, el embalse El Hato registra un nivel de 73,13 % y también presenta una tendencia ascendente, con una diferencia positiva de 0,016 millones de metros cúbicos.

¿Qué significa este reporte para Bogotá y Cundinamarca?

El balance entregado por la CAR muestra que varios embalses mantienen una recuperación en sus niveles, especialmente en el Sistema Chingaza y el Agregado Norte. Sin embargo, el llamado de fondo sigue siendo el mismo: el aumento en los niveles no implica que el consumo responsable deje de ser necesario.

En el caso de Bogotá, la atención se mantiene sobre Chingaza, pues es uno de los sistemas que más peso tiene dentro del abastecimiento de la ciudad. Por eso, aunque el reporte trae una noticia positiva, el seguimiento a los embalses continuará siendo clave para conocer si esta tendencia ascendente se sostiene durante los próximos días.

De acuerdo con la CAR, el promedio de los embalses se calcula teniendo en cuenta el volumen total almacenado frente a la capacidad total de cada sistema.