Petro acusó a Galán de frenar tecnología para jóvenes vulnerables y la respuesta del alcalde encendió las redes

Un fuerte choque político y administrativo se desató este jueves entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por la instalación de un laboratorio de robótica en el Colegio Sierra Morena, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar. El cruce de declaraciones, que involucró a la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, expone una fractura institucional sobre el uso de los espacios educativos públicos a pocos días de la jornada electoral.

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La tensión inició tras los reclamos del jefe de Estado, quien cuestionó directamente la gestión local y acusó a la administración distrital de frenar un proyecto tecnológico destinado a una de las zonas con mayores necesidades de la capital.

“¿Por qué el alcalde no permite la entrada del laboratorio de robótica que entrega mi gobierno al Colegio Sierra Morena de la localidad de Ciudad Bolívar? No entiendo ¿por qué los alcaldes elegidos por la oposición enfrentan la política de educación pública si es en beneficio de la juventud de bajos recursos de sus ciudades?”, reclamó el presidente Gustavo Petro.

A la par con este pronunciamiento, la ministra de Ciencias, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya Requene, se trasladó hasta la institución del sur de Bogotá para denunciar que el ingreso del equipo gubernamental fue impedido por directrices locales. Olaya aseguró que se buscaba “instalar la mesa de diálogo que permitirá buscar las soluciones” junto con la comunidad educativa que esperaba la dotación tecnológica.

La primera respuesta de Galán: “No era una entrega, era un simple anuncio”

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió de forma perentoria a los señalamientos presidenciales, argumentando que la restricción no responde a un rechazo a la tecnología, sino al cumplimiento de las garantías electorales y la neutralidad de los entornos escolares.

Galán aclaró que el Gobierno Nacional no solicitó formalmente la entrega física de los insumos de robótica, sino la autorización para un evento masivo a las puertas de los comicios.

“Presidente, siempre hemos estado abiertos y dispuestos a entregas de laboratorios para colegios. Son buenas noticias para Bogotá. Sin embargo, es necesario aclararle dos puntos: 1. En este caso particular, el gobierno nacional no pidió entregar el laboratorio, sino hacer un evento, a pocos días de elecciones, para hacer un anuncio. No era una entrega como dicen ahora, era un simple anuncio.”, enfatizó el mandatario distrital.

Restricciones logísticas y uso político de las aulas

El alcalde de Bogotá argumentó que las condiciones del evento propuesto por el Ejecutivo alteraban la normalidad académica y vulneraban las directrices de la administración para preservar los colegios como espacios neutrales. Según la Secretaría de Educación, la movilización de personal externo comprometía la seguridad del plantel.

“No creemos ni conveniente ni necesario que la última semana antes de elecciones se use un colegio público para hacer un evento que, además, tenía más de 1.500 invitados. Los colegios de Bogotá están siempre abiertos para recibir laboratorios y herramientas pedagógicas, pero nunca deben ser usados para hacer política”, concluyó Galán. Las mesas técnicas definirán la fecha de recepción de los componentes tecnológicos una vez finalice el calendario electoral.

El nuevo round por el laboratorio: Petro denunció exclusión y Galán reveló acuerdo oculto

Pero la discusión no terminó ahí, siguió escalando en la tarde de este jueves, luego de que el presidente Gustavo Petro lanzara una nueva y severa acusación contra la administración distrital, asegurando que el trasfondo del bloqueo responde a una supuesta exclusión de la comunidad del sector. “Y aún no permiten entrada del laboratorio de robótica al colegio de Sierra Morena en Ciudad Bolívar que compró el gobierno nacional porque no quieren que estén los padres de familia y los niños”, recriminó el jefe de Estado, elevando la temperatura del debate al sugerir un sesgo social en la decisión.

La respuesta del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, no tardó en llegar y desactivó la narrativa del veto institucional al revelar un acuerdo previo entre ambas administraciones que desmiente la versión de la Casa de Nariño. “Presidente, tal vez aún no lo han informado los miembros de su gobierno. El Ministerio de Ciencias y la Secretaría de Educación acordaron que la entrega del laboratorio será en julio, cuando esté listo para ser entregado”, sentenció de manera tajante el mandatario capitalino, evidenciando una aparente falta de comunicación interna en el Ejecutivo y dejando condicionado el cronograma final a criterios estrictamente técnicos y concertados.