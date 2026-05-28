Alimentados con comida descompuesta y hacinados: rescataron 12 perros de un presunto criadero ilegal en Bogotá

Un operativo conjunto de la Policía de Carabineros y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) desmanteló un presunto criadero clandestino de mascotas en la localidad de Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá, logrando el rescate de 12 perros que permanecían en condiciones extremas de desatención, hacinamiento y maltrato sanitario.

>>>(Vea: Cayeron ‘Los Pinos’: la peligrosa banda que marcaba con un oso panda la droga en Bogotá )<<<

El hallazgo se produjo después de una inspección técnica motivada por denuncias ciudadanas. Al ingresar al predio urbano, los inspectores de la Alcaldía Mayor de Bogotá encontraron un escenario crítico de insalubridad. El reporte oficial detalla una acumulación masiva de objetos en desuso, humedad estructural generalizada y una alta concentración de materia fecal que generaba un fuerte olor a amonio, poniendo en riesgo inminente la salud de los animales y de los residentes de la zona.

¿Cómo operaba el presunto criadero ilegal en Rafael Uribe Uribe?

Según la información oficial entregada por la alcaldía los 12 caninos se encontraban confinados en la terraza de la vivienda, un espacio reducido que impedía cualquier tipo de movilidad libre o desarrollo de los comportamientos naturales de la especie. El lugar carecía de cualquier estructura de refugio técnico para mitigar el impacto de los cambios climáticos de la capital. Los animales se encontraban en un área de descanso improvisada con cobijas sucias, desgastadas y completamente impregnadas de agua y orina.

La Administración Distrital confirmó que la finalidad de este hacinamiento respondía a la reproducción y comercialización irregular de mascotas. Entre los especímenes rescatados se identificaron tres cachorros de pocas semanas de nacidos y varias hembras en edad reproductiva, una de las cuales presentaba un avanzado estado de gestación visible, lo que confirma las sospechas sobre la explotación comercial del lugar.

Grave cuadro de desnutrición y secuelas sicológicas en los caninos

El dictamen médico de los veterinarios del IDPYBA encendió las alarmas debido a la dieta a la que eran sometidos los animales. Los encargados del predio alimentaban a la colonia con sobras de proteína de pollo y frutas en avanzado estado de descomposición. Estos residuos biológicos eran almacenados sin cadena de frío ni condiciones higiénicas dentro de una bolsa de basura plástica expuesta a moscas y bacterias, lo que servía de ración diaria para los cachorros y adultos.

Durante la valoración en el sitio, los profesionales evidenciaron que la falta de estímulos y el confinamiento prolongado provocaron secuelas comportamentales severas. Al respecto, el informe técnico de la Alcaldía de Bogotá enfatizó:

“Los médicos veterinarios registraron el alto grado de ansiedad y sobre excitación de los animales ante la presencia de personas nuevas. Los animales no contaban con un refugio que los cubriera de cambios climáticos, además de una improvisada área de descanso con cobijas sucias y mojadas.”

Diagnóstico clínico y sanciones penales contra los responsables

El examen clínico pormenorizado determinó que los caninos presentaban una diversidad de afectaciones patológicas concentradas en ojos, conductos auditivos y piel, así como una severa infestación de pulgas que no había recibido manejo médico veterinario básico. Este cuadro clínico crónico, sumado a la falta de garantías para el bienestar animal, llevó a la emisión de un concepto desfavorable por parte del instituto distrital.

Bajo la legislación vigente y con el concepto técnico de desatención absoluta, la Policía de Carabineros hizo efectiva la aprehensión material preventiva de los 12 animales. La custodia legal de los caninos fue transferida de inmediato al IDPYBA, donde ingresaron a una fase de de estabilización clínica y tratamiento biológico estricto.

El expediente con todas las pruebas fotográficas, testimoniales y clínicas recolectadas durante el allanamiento será remitido formalmente a las fiscalías y autoridades competentes del Distrito. Los responsables se enfrentan ahora a procesos sancionatorios de carácter policivo y a eventuales imputaciones penales bajo la Ley 1774 de Maltrato Animal en Colombia.