Claudia López Hernández: la académica, activista y política que busca llegar a la Casa de Nariño

Nacida en Bogotá el 9 de marzo de 1970, cerca de la Plaza de La Concordia, Claudia López creció en una familia trabajadora marcada por el esfuerzo y la educación pública. Hija de una maestra y la mayor de seis hermanos, pasó su infancia entre los barrios Galán, Jorge Gaitán Cortés, La Granja y Eduardo Santos, donde estudió, practicó patinaje y compartió juegos de barrio que, según ha contado en distintas ocasiones, moldearon su carácter cercano y combativo.

Para leer: “Todo mal con las inundaciones: se robaron los recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”, Claudia López arremete contra el Gobierno

Su formación escolar comenzó en el Colegio Policarpa Salavarrieta y culminó en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Funza, en Cundinamarca. A finales de los años 80, mientras su madre lograba adquirir la primera vivienda familiar en Ciudad Bolívar, López soñaba con convertirse en médica. Aunque no logró ingresar a la Universidad Nacional y una beca para estudiar medicina en Polonia se frustró tras la caída del muro de Berlín, encontró otro camino en la academia al ingresar a estudiar biología en la Universidad Distrital, donde empezó a destacarse como líder estudiantil.

Ese liderazgo juvenil se fortaleció en 1989, cuando participó activamente en el movimiento de la Séptima Papeleta, una iniciativa ciudadana impulsada por estudiantes universitarios que promovió la creación de la Asamblea Nacional Constituyente y abrió el camino para la Constitución de 1991. Desde entonces, su figura comenzó a asociarse con las luchas por la democratización y la participación ciudadana.

Años más tarde se graduó como profesional en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Su carrera académica continuó con estudios en universidades internacionales gracias a varias becas. Realizó una maestría en administración pública y política urbana en la Universidad de Columbia, fue becaria en Universidad de Yale y culminó un doctorado en ciencia política en Northwestern University. En 2024 fue seleccionada para el programa de liderazgo avanzado de la Universidad de Harvard, reconocimiento reservado para figuras con amplia trayectoria pública y académica.

Lina Robles/Publimetro Foto “Todo mal con las inundaciones: se robaron los recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”, Claudia López arremete contra el Gobierno.

Su ingreso al servicio público ocurrió en los años noventa, cuando trabajó como asistente administrativa en la Contraloría de Bogotá tras ganar un concurso público. Más adelante ocupó cargos como directora del Departamento Administrativo de Juntas de Acción Comunal y alcaldesa local de Santafé. También trabajó en el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano.

Sin embargo, uno de los momentos que marcaría definitivamente su carrera ocurrió a mediados de los años 2000, cuando comenzó a investigar los vínculos entre políticos y grupos paramilitares. Desde la Misión de Observación Electoral y la Corporación Nuevo Arco Iris documentó alianzas entre dirigentes regionales y estructuras criminales, investigaciones que terminaron convirtiéndose en el escándalo de la parapolítica. Sus denuncias hicieron parte de los insumos periodísticos y académicos que ayudaron a visibilizar el escándalo de la parapolítica

Ese trabajo investigativo quedó plasmado en publicaciones como La ruta de expansión paramilitar y los cambios en el mapa político de Antioquia y Y refundaron la Patria… De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado Colombiano. Debido a las amenazas contra su vida, tuvo que salir del país en varias ocasiones.

En el plano personal, mientras adelantaba estudios en Estados Unidos, inició una relación con la activista y congresista Angélica Lozano Correa, reconocida defensora de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Años después contrajeron matrimonio y consolidaron una de las parejas políticas más visibles del país.

En 2014, luego de superar un diagnóstico de cáncer, Claudia López regresó a Colombia para lanzarse al Senado por el partido Alianza Verde. Obtuvo más de 81 mil votos y se convirtió en una de las senadoras más votadas de esa elección. Desde el Congreso lideró debates relacionados con la lucha anticorrupción, el medio ambiente, la educación y la implementación de los acuerdos de paz con las FARC.

Claudia López firmó el acta de inicio de fase de contrucción de viaducto del Metro de Bogotá Foto Alcaldía de Bogotá - 25 julio 2023

También promovió iniciativas como la Ley ProBici y lideró la Consulta Anticorrupción, considerada la iniciativa ciudadana más votada en la historia del país, con cerca de 12 millones de sufragios. Durante su paso por el Congreso mantuvo fuertes enfrentamientos políticos con figuras como Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos y el exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado.

En 2019 alcanzó uno de los hitos más importantes de su carrera al convertirse en la primera mujer y primera mujer abiertamente diversa elegida como alcaldesa de Bogotá, con más de 1,1 millones de votos.

Tomada de la cuenta de (X) de Claudia López. Foto Claudia López se impuso en la Consulta de Soluciones y arrancó su carrera hacia las presidenciales de 2026.

Su administración estuvo marcada por el manejo de la pandemia del Covid-19, la implementación del ingreso mínimo garantizado, la expansión hospitalaria y el impulso a grandes proyectos de infraestructura como la primera línea del Metro de Bogotá. También promovió programas sociales enfocados en jóvenes y mujeres, como Jóvenes a la U, Parceros y las Manzanas del Cuidado.

Sobre ese periodo, López aseguró en una entrevista pasada con PUBLIMETROque: “cuando la ciudad vivió una protesta masiva, la respuesta institucional desde Bogotá fue la mayor inversión social, en educación y trabajo para jóvenes con programas como Jóvenes a la U y Parceros”.

Durante conversaciones con PUBLIMETRO, la candidata presidencial defendió su experiencia administrativa y lanzó fuertes críticas al Gobierno nacional. “Colombia votó por un cambio, pero lo que recibió no fue cambio, sino desgobierno, caos, inseguridad y corrupción”, afirmó.

En esas entrevistas también defendió el avance del Metro de Bogotá como uno de los mayores logros de su gestión. “Ese metro no era de los políticos, era de los colombianos. Así como no dejé que se frenara, tampoco podíamos dejar que Colombia siguiera presa del sabotaje entre sectores políticos”, sostuvo en diálogo con PUBLIMETRO Colombia.

Sobre el Caribe colombiano, López aseguró que la región debía convertirse en protagonista del desarrollo energético y económico del país. “Necesitábamos menos centralismo, más cofinanciación regional y obras sin corrupción: puertos, carreteras y energías solar y eólica”, expresó.

Asimismo, durante su visita a Barranquilla habló sobre la crisis de seguridad y las inundaciones en Córdoba, insistiendo en la necesidad de combatir la corrupción y fortalecer la atención social. “La gente necesitaba ayuda real. No bastaba con que las empresas hicieran dinero con los recursos naturales; también debían responder cuando había emergencias”, manifestó.

Claudia López ejerció su derecho al voto en los comicios presidenciales del 2022 Alcaldía de Bogotá

En temas de salud y seguridad, defendió la necesidad de fortalecer tanto la fuerza pública como las políticas sociales. “La seguridad no era solo fuerza; también era justicia social: becas de educación y trabajo para los jóvenes, servicios de cuidado para las mujeres y justicia sin impunidad”, dijo.

Con el cierre de su administración en Bogotá, Claudia López retomó actividades académicas en Harvard y posteriormente inició la recolección de firmas para aspirar a la Presidencia de Colombia mediante el movimiento ciudadano Imparables. En diciembre de 2025 presentó más de 1,2 millones de firmas para respaldar su candidatura.

En sus discursos recientes ha insistido en construir acuerdos nacionales alrededor de la seguridad, el desarrollo regional, la justicia social y la lucha contra la corrupción. También ha reiterado que su experiencia en la Alcaldía de Bogotá le permitió demostrar capacidad de gestión. “Soy hija de una maestra, una mujer hecha a pulso que gobernó Bogotá sin un solo escándalo de corrupción”, afirmó.

La aliada que podría llegar a Claudia López y que la haría más fuerte rumbo a la Alcaldía

Con una trayectoria que mezcla academia, activismo, periodismo, control político y administración pública, Claudia López se consolidó como una de las figuras más influyentes y polémicas de la política colombiana contemporánea, construyendo una carrera marcada por sus banderas anticorrupción, sus debates contra las estructuras tradicionales de poder y su apuesta por liderar el país desde una visión de centro y acuerdos ciudadanos.

*Este perfil hace parte de un especial periodístico sobre los principales candidatos presidenciales. Puede leerlo aquí.