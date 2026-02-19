Foto “Todo mal con las inundaciones: se robaron los recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”, Claudia López arremete contra el Gobierno.

En su visita a Barranquilla, la precandidata presidencial y exalcaldesa de Claudia López habló sobre sus propuestas para el Caribe, la crisis por las inundaciones en Córdoba, el sistema de salud, la seguridad y el avance del Metro de Bogotá. En diálogo con PUBLIMETRO, defendió su experiencia como exalcaldesa, prometió cero corrupción y llamó a los ciudadanos a participar en las elecciones del próximo 8 de marzo, donde se votará por Cámara, Senado y consulta presidencial.

Pregunta: ¿Cuál es la ocasión de su visita a Barranquilla y cómo está viendo la ciudad y la región Caribe?

Claudia López:Quiero empezar agradeciendo a la gente del Caribe colombiano que nos ayudó a construir nuestro programa de gobierno. Recorrimos más de 50 municipios en siete departamentos, recogimos miles de firmas para inscribir nuestra candidatura y hoy regreso porque todo ese trabajo se concretará el próximo 8 de marzo.

Ese día los ciudadanos recibirán tres tarjetones: uno para Cámara de Representantes, uno para Senado y uno para la consulta presidencial. En cada uno se marca una sola vez. Yo soy la primera en el tarjetón de la consulta y aspiro a ser la primera en la votación.

Pregunta: ¿Qué opina sobre las recientes inundaciones en la región?

Claudia López:Yo le he hecho seguimiento al tema de las inundaciones desde el 21 de enero. Esto no fue algo inesperado; estaba anunciado desde hace semanas. Se sabía que iba a pasar y, aun así, no le avisaron a la gente. Tenían que hacer evacuaciones y no las hicieron porque, según dicen, no había plata. ¿Y por qué no había plata? Porque se robaron los recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Muchos congresistas, incluso del mismo Córdoba, están hoy haciendo campaña para reelegirse cuando lo que han hecho es robarle a su propia región. Más de 60.000 familias quedaron inundadas y prácticamente lo perdieron todo.

Voy para Córdoba. He sido prudente y esperé unas semanas porque quiero ir a ayudar de verdad: a reconstruir barrios, hacer sacos de arena y apoyar a la gente. También invito a donar a la Cruz Roja, que es el principal canal de ayuda. Yo misma hice mi donación hace varias semanas.

No vamos a dejar a la gente un solo día más entre el agua. En mi presidencia sacaremos a los corruptos de las entidades públicas. Garantizaremos precio de compra asegurado para que los campesinos recuperen sus cosechas, porque lo perdieron todo: ñame, yuca, maíz, ganado y animales.

Rehabilitaremos la tierra, reconstruiremos el sistema de alcantarillado y pondremos en cintura no solo a la Unidad de Gestión del Riesgo, sino también a la Represa de Urrá, que ha sido indolente. Sabían que, con ese nivel de lluvias, el embalse podía desbordarse y no alertaron a tiempo ni ayudaron a evacuar a una sola familia. Hoy se lavan las manos.

La gente necesita ayuda real. No basta con que las empresas hagan dinero con los recursos naturales; también deben responder cuando hay una emergencia de esta magnitud.

Pregunta: ¿Cuáles son sus principales propuestas para el Caribe?

Claudia López:Proponemos un millón de becas de educación y trabajo para jóvenes, mujeres y mayores de 50 años. Apoyaremos a las microempresas con subsidios, usaremos las regalías regionales para bajar las tarifas de energía y atraer más empresas.

Necesitamos menos centralismo, más cofinanciación regional y obras sin corrupción: puertos, carreteras, energías solar y eólica.

Pregunta: ¿Cómo ve el avance del Metro de Bogotá?

Claudia López:

El Metro de Bogotá es un orgullo: un orgullo personal, ciudadano y como colombiana. Durante años fue víctima de las peleas entre políticos que se saboteaban entre ellos y no dejaban avanzar la obra.

Cuando llegué a la Alcaldía dije claramente: el metro no es ni de Peñalosa ni de Petro; el metro es de los bogotanos. Lo sacamos adelante con cero corrupción. Lo dejamos en el 30 % de ejecución y hoy va en el 72 %. Es la obra de infraestructura más grande del país y un verdadero orgullo nacional.

Así como logramos sacar adelante el metro, necesitamos impulsar las obras estratégicas del Caribe: fortalecer los puertos, construir y terminar las carreteras y vías que conectan a Bogotá con la región, y desarrollar proyectos de energía eólica y solar.

Las comunidades energéticas son una buena idea, pero hay que concretarlas. Además de mejorar la infraestructura con regalías, debemos facilitar que las familias puedan instalar, por ejemplo, un panel solar, lo que les permite bajar la tarifa y mejorar el servicio. Las industrias más grandes también necesitan energía más potente y confiable, y debemos garantizarla.

Las obras de desarrollo regional sin corrupción —carreteras, vías, impulso al sector agropecuario y ganadero, y apoyo a las microempresas— son las que realmente van a generar empleo en el Caribe y sacar a la gente de la pobreza.

Pregunta: ¿Cuál es su mensaje sobre salud y seguridad?

Claudia López: La gente le cuenta a PUBLIMETRO que está atormentada porque no le entregan los medicamentos a tiempo. Lo vimos esta semana con la tragedia del niño Kevin: un menor que murió por no recibir su medicamento oportunamente y cuya madre, además, fue revictimizada.

La gente necesita algo básico: que le entreguen sus medicamentos a tiempo. Así lo hicimos cuando fui alcaldesa durante la pandemia. Garantizamos vacunación, camas hospitalarias y atención. El sistema no era perfecto, pero funcionaba. Así como defiendo el salario mínimo y las reformas sociales, también reconozco que hay que arreglar el sistema de salud, porque hoy no está funcionando como debería.

Los lectores también hablan del miedo al atraco, la extorsión y el reclutamiento de jóvenes. Los alcaldes necesitan más policía, más pie de fuerza y mejor tecnología para combatir el crimen organizado. Pero la seguridad no es solo fuerza; también es justicia social: becas de educación y trabajo para los jóvenes, servicios de cuidado para que las mujeres puedan trabajar tranquilas y justicia sin impunidad.

A quienes hoy están inundados en el campo les digo que los vamos a rescatar, que recuperaremos sus cultivos y garantizaremos precio de compra asegurado para que puedan levantarse nuevamente.

Soy hija de una maestra, la mayor de seis hermanos, una mujer hecha a pulso que ya gobernó Bogotá sin un solo escándalo de corrupción. Así como superamos la pandemia y sacamos adelante el metro, vamos a sacar a Colombia de la pobreza.

Los invito este 8 de marzo a votar. Recibirán tres tarjetones: Cámara, Senado y consulta presidencial. En cada uno se marca una sola vez. En la consulta presidencial soy la primera en el tarjetón y aspiro a ser la primera mujer presidenta para cuidar cada peso público, tender puentes y ofrecer soluciones, no problemas.

¿Qué mensaje final le deja a sus electores?

Soy hija de una maestra, mujer hecha a pulso, exalcaldesa de Bogotá sin un solo escándalo de corrupción. Los invito a votar el 8 de marzo, marcar una vez en cada tarjetón y apoyarme en la consulta presidencial. Aspiro a ser la primera mujer presidenta, para cuidar cada peso público y sacar adelante al Caribe y a Colombia.