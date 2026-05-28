Daniel Briceño culpó a Juan Daniel Oviedo del desplome de Paloma Valencia: “Todo iba bien hasta que llegó”

A días de las elecciones presidenciales, el representante electo Daniel Briceño detonó una crisis interna dentro del Centro Democrático al exponer públicamente las profundas fracturas en la campaña de Paloma Valencia.

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En una explosiva declaración, el Briceño señaló directamente la llegada de Juan Daniel Oviedo a la fórmula vicepresidencial como el detonante que desinfló las aspiraciones de la derecha, destapando serias diferencias operativas e ideológicas con el equipo estratégico del partido.

“Todo iba bien hasta que llegó Juan Daniel Oviedo”

Durante una entrevista en el espacio Nación Sabrosa, el legislador más votado de la colectividad rompió el silencio sobre lo que un sector radical considera una desconexión total con sus bases. Briceño detalló que, luego los resultados de la consulta interna del 8 de marzo, Valencia tenía la contienda a su favor gracias al respaldo sólido de más de tres millones de electores que votaron alineados con las listas al Senado.

Sin embargo, el cambio intencional hacia el centro político rompió esa dinámica. “Lo que no entendieron los estrategas es que ella no tenía la presidencia en sus manos por el centro o por los tibios”, sentenció el representante. La decisión de sumar al exdirector del DANE generó un choque frontal que alejó al votante tradicional, dándole protagonismo a una figura que, según sus propias palabras, no comparte en absoluto los principios del uribismo.

El “pajazo mental” de los estrategas y la llegada de políticos “casposos”

Briceño fue categórico al eximir al expresidente Álvaro Uribe de esta controvertida alianza, afirmando que la jugada fue orquestada netamente por asesores de campaña. Según su relato, estos estrategas malinterpretaron los números de la consulta y se dejaron llevar por ovaciones puntuales en eventos públicos bogotanos.

“Nos metimos el pajazo mental de que sumando íbamos a salir adelante. Aún así, decidimos darle más importancia a un vicepresidente que a la propia presidencia. Qué mierda”, expresó con evidente molestia por el manejo electoral.

Pero Oviedo no fue el único factor de quiebre. El representante destapó otras dos fallas estructurales que hundieron la logística en la recta final: errores estratégicos de fondo y el aterrizaje de aliados que calificó como “políticos casposos”. De acuerdo con Briceño, estas figuras terminaron por dinamitar la unidad del equipo, al punto que hoy varios de ellos se encuentran divididos respaldando candidaturas ajenas, como las de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Voto de disciplina frente a un escenario adverso

A pesar de su duro diagnóstico sobre la ruta que tomó el partido, Briceño ratificó que mantendrá la disciplina electoral en las urnas este domingo. “Yo salgo a votar por Paloma. Yo soy un hombre de palabra”, aseguró, intentando frenar una posible fuga de votos de última hora.

No obstante, el congresista aprovechó para desmarcarse públicamente de las recientes tácticas discursivas de la propia candidata, marcando una última línea roja frente a los debates recientes. Ante las declaraciones de la senadora, concluyó de manera tajante: “Hoy que Paloma está comparando a Iván Cepeda con Abelardo de la Espriella, yo también tengo que decir: Paloma, yo voy a votar por usted, pero eso no es cierto. Yo no creo que Cepeda y Abelardo se puedan comparar”.