Movilidad en Bogotá: camioneta perdió el control y se volcó en la localidad de Suba

La mañana de este miércoles 27 de mayo estuvo marcada por varios accidentes de tránsito que afectaron la movillidad en puntos neurálgicos de Bogotá. Quizás uno de los más graves se registró en el norte de la capital, específicamente en la localidad de Suba, donde una camioneta perdió el control y terminó volcándose en plena Carrera 68 con calle 95, sentido norte-sur.

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De acuerdo con el reporte oficial publicado por la Secretaría de Movilidad, los hechos se registraron a raíz de un choque que se produjo entre la camioneta y un taxi que se movilizaba por la misma vía. Al lugar tuvo que acudir una unidad de la Policía de Tránsito de Bogotá, uniformados del Cuerpo Oficial de Bomberos, una ambulancia y una grúa.

“Organismos de emergencia realizan la atención del siniestro vial con volcamiento de camioneta en la loc/Suba. Se tiene paso controlado sobre dos carriles de la calzada. Grupo guía realiza maniobras de agilización de tráfico en el sector”, reportó la Secretaría de Movilidad en un trino publicado sobre las 9:45 de la mañana.

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08:48 a.m.: “Se presenta falla semafórica en la localidad de Santa Fe, en la intersección de la Av. El Dorado con carera 19B. Grupo guía en el punto. Cuadrilla de semaforización en desplazamiento”, indicó la Secretaría de Movilidad.

08:20 a.m.: Reportan una ambulancia varada en la localidad de Teusaquillo, en la avenida NQS con avenida El Dorado (calle 26). Las autoridades reportaron que una grúa fue asignada y estaba en deplazamiento.

07:52 a.m.: Se presentó un accidente de tránsito entre una camioneta y una moto en la avenida Boyacá con calle 128, en el sentido norte-sur. Una ambulancia llegó a atender la emergencia.

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