Cayó una gran central de acopio de marihuana en Engativá: se camuflaba como un servicio de domicilios

Una vivienda familiar en el barrio El Mirador 2, en la localidad de Engativá, funcionaba en realidad como uno de los principales centros de almacenamiento y distribución de estupefacientes a gran escala para el noroccidente y suroccidente de Bogotá. Durante un operativo de allanamiento, la Policía Metropolitana de Bogotá incautó cerca de una tonelada de marihuana, cargamento que estaba listo para ser dosificado y comercializado en las calles de la capital y el municipio vecino de Soacha. El golpe contra las finanzas de las redes de microtráfico de la ciudad fue valorado en más de 1.600 millones de pesos colombianos, de acuerdo con el balance oficial de las autoridades.

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La investigación penal y el posterior registro del inmueble permitieron descubrir que la organización criminal utilizaba maletas y cajas de cartón apiladas en habitaciones comunes para camuflar el cargamento. Desde esta vivienda se coordinaba la logística para abastecer zonas comerciales y entornos escolares en las localidades de Engativá, Suba, Fontibón, Kennedy y la jurisdicción de Soacha.

Para evadir los controles de los cuadrantes de la Policía, los señalados empleaban motocicletas y se hacían pasar por trabajadores de plataformas de mensajería y domicilios. Esta fachada les permitía transportar la droga en pequeñas cantidades de manera continua sin levantar sospechas entre los residentes del sector.

Cifras de capturas y operativos en Bogotá durante 2026

Este resultado se suma a las estrategias de intervención en puntos críticos que adelantan la administración distrital y la fuerza pública. Según los reportes consolidados por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia:

“En lo que va de 2026, la Policía Nacional en Bogotá ha logrado incautar cerca de 2 toneladas de marihuana. Asimismo, ha desarticulado seis estructuras criminales en Suba, Santa Fe, Kennedy, Engativá, Usme y San Cristóbal, y capturado a más de 3.515 personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes”.

El desmantelamiento de este centro de acopio se originó a partir de información entregada por fuentes ciudadanas que notaron movimientos inusuales de vehículos y personas en la vivienda afectada.

Las personas capturadas dentro del inmueble quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos. Paralelamente, el Distrito reiteró la importancia de la denuncia mediante canales oficiales como la Línea de Emergencias 123 para desactivar los expendios fijos en los barrios residenciales.