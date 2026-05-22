VIDEO: vehículo se incendió en plena Autopista Norte y generó alerta vial en Bogotá

Una emergencia en vía pública se registra en este momento en el norte de Bogotá, luego de que un vehículo se incendiara en la calle 134 con Autopista Norte, en sentido oriente–occidente. El hecho generó una novedad vial en uno de los corredores más transitados de la capital, por lo que los conductores que se movilizan por el sector deben hacerlo con precaución.

>>>(Vea: La frase clave de la dueña de Beauty Láser sobre el carro que revisa la Fiscalía por la muerte de Yulixa Toloza )<<<

De acuerdo con información preliminar, no se registraron personas lesionadas por este incendio. Asimismo, hasta el momento no se tiene información que permita establecer cuál fue la causa que originó las llamas en el vehículo, por lo que no se puede afirmar si estuvo relacionado con una falla mecánica, un choque u otra situación. El caso, por ahora, se mantiene como una emergencia vial en desarrollo.

Hay video del incendio vehicular en el norte de Bogotá

En video quedó registrado el momento en el que el automotor se encontraba en llamas sobre la vía. Las imágenes muestran la magnitud de la emergencia y la preocupación que este tipo de hechos puede generar entre quienes transitan por la zona, especialmente cuando ocurre en una vía de alto flujo como la Autopista Norte.

La situación también podría generar afectaciones en la movilidad del sector, teniendo en cuenta que la calle 134 y la Autopista Norte son puntos de conexión importantes para quienes se desplazan entre el norte de Bogotá y otros sectores de la ciudad. Por esta razón, la recomendación para los ciudadanos es revisar el estado de las vías antes de iniciar sus recorridos y contemplar rutas alternas mientras se normaliza el paso.

Por ahora, se espera que las autoridades entreguen nuevos detalles sobre la atención de la emergencia, las condiciones del vehículo afectado y las posibles restricciones de movilidad en la zona. También se conoce que los bomberos y organismos de emergencia ya controlaron las llama, evitando así mayores riesgos para otros conductores o peatones.