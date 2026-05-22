Movilidad en Bogotá: motociclista falleció tras accidente con bus en la avenida Caracas

La Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó en la mañana de este viernes 22 de Mayo un grave accidente entre un bus del Sitp y una moto en la avenida Caracas con calle 68 a sur, en el sentido norte-sur. Como consecuencia del siniestro vial, un motociclista falleció.

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Por lo pronto, la Secretaría de Movilidad les informó a los conductores que se movilizan por ese corredor vial que pueden tomar rutas alternas como la avenida Boyacá.

“Grupo Guía agiliza el tráfico cierres y desvíos, unidad de Tránsito y criminalística asignados”, advirtió la entidad distrital a través de una publicación en su cuenta oficial en la red social X sobre las 07:58 de la mañana de este viernes.

Reportaron otro grave accidente en la avenida Boyacá

Los motociclistas son los actores viales que más accidentes protagonizan y están más expuestos a sufrir lesiones graves por cuenta de estos incidentes.

Muestra de ello fue otro grave siniestro que se registro esta mañana en el occidente de la capital, específicamente en la localidad de Fontibon a la altura de la avenida Boyacá con calle 21, en el sentido norte sur. En las imágenes que compartió la Secretaría de Movilidad se observa que la moto terminó caída sobre un costado de la vía. Al lugar tuvo que acudir el Grupo Guía de la entidad de tránsito con el fin de agilizar el tráfico en el punto.

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