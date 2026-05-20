Terror en TransMilenio: delincuente cortó a una pasajera con un machete por robarle el celular

Una escena de película de terror fue la que vivieron varios pasajeros de un bus de TransMilenio después de que un sujeto sacó un machete e hirió a una pasajera tras robarle el celular. El grave hecho fue grabado por un ciudadano y publicado por el concejal de Bogotá Juan David Quintero.

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“Un habitante de la calle intenta robar a una pasajera y termina cortándola. La situación de habitantes de calle al interior del sistema de transporte es insostenible”, indicó el cabildante a través de su cuenta en la red social X.

Quintero, además, le pidió al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que convoque una mesa urgente con funcionarios como el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, la gerente de TransMilenio, María Fernanda Rojas, y los secretarios de Gobierno y Seguridad, Gustavo Quintero y César Restrepo. Esto con el fin de blindar al sistema contra este tipo de hechos.

Así mismo, advirtió que las medidas que se han adoptado hasta el momento no han sido suficientes.

El pánico de la mujer herida en TransMilenio

En la grabación que ya se hizo viral en las redes sociales se observa cómo el bus de TransMilenio se encuentra detenido en la vía. Mientras unos pasajeros le piden al conductor que continúe su camino, otros le piden esperar debido a que hay una mujer herida.

La joven en cuestión tiene una mano vendada y está siendo ayudada por algunos pasajeros. El conductor abrió una de las puertas y los ciudadanos le ayudaron a bajar a la mujer, para que recibiera la respectiva ayuda de los uniformados de la Policía.

Luego, el bus cerró las puertas. La persona que estaba grabando regresó al último vagón para revisar que todas las puertas estuvieran aseguradas y alcanzó a mostrar un charco de sangre que había en el piso.

Luego, una persona le pregunta qué fue lo que pasó y el ciudadano lo explica: “Tenía el celular y dio papaya. Todos lo guardamos, el man le salió con machete y la alcanzó a cortar”.

TransMilenio por lo pronto no se ha pronunciado sobre este grave caso.