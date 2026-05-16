Tras caso Yulixa Toloza: Distrito refuerza operativos contra centros estéticos ilegales y quirófanos clandestinos

La Secretaría de Salud encendió las alertas frente al aumento de procedimientos estéticos realizados en sitios clandestinos y por personas no autorizadas, luego de recibir 282 quejas relacionadas con este tipo de servicios entre enero de 2025 y mayo de 2026. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para no poner en riesgo su vida y verificar siempre que los establecimientos y profesionales cuenten con habilitación y permisos legales.

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De estas, 194 corresponden a sitios no habilitados o clandestinos, 58 a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), 23 a prestadores independientes y 7 a establecimientos con objetos sociales diferentes a la prestación de servicios de salud.

Durante las acciones de inspección, vigilancia y control, la Secretaría ha identificado y cerrado quirófanos clandestinos que operaban en casas y apartamentos “a puerta cerrada”, sin cumplir las condiciones mínimas de seguridad, higiene ni habilitación exigidas por la ley.

Muchos de estos casos han sido detectados gracias a denuncias ciudadanas y a reportes de pacientes que han llegado a servicios de urgencias con graves complicaciones de salud, entre ellas infecciones severas, necrosis y afectaciones permanentes, luego de someterse a procedimientos realizados por personal no capacitado y en lugares ilegales.

Entre las principales denuncias recibidas se encuentran mala praxis, uso de medicamentos falsificados o vencidos, falta de bioseguridad, publicidad engañosa, ausencia de consentimiento informado y abandono médico posterior a los procedimientos.

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) recordó que centros de estética, peluquerías o establecimientos de belleza no están autorizados para realizar procedimientos invasivos como liposucciones, lipólisis láser, aplicación de sueros u otras intervenciones quirúrgicas, incluso si cuentan con concepto sanitario favorable para servicios no invasivos.

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Así mismo la entidad indicó que cualquier procedimiento quirúrgico o invasivo debe realizarse únicamente en IPS habilitadas y con profesionales especializados. La ciudadanía puede consultar la habilitación de instituciones y profesionales a través de los registros oficiales REPS y RETHUS.

Todo estos operativos, se realizan en el marco del caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años de edad que se encuentra desaparecida desde la tarde del miércoles 13 de mayo, tras practicarse un procedimiento estético en un establecimiento en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito.