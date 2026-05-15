Intentó robarle una cadena a un exmilitar en el norte de Bogotá: le dispararon, chocó contra un poste y murió

Una balacera y un fuerte accidente de tránsito alteraron la tranquilidad del sector de Las Villas, en la localidad de Suba, al norte de Bogotá. Un exintegrante de las Fuerzas Militares reaccionó con su arma de dotación personal frente al presunto intento de hurto de una cadena de oro. El señalado delincuente, quien se movilizaba en una motocicleta, recibió impactos de bala y, pocos metros más adelante, perdió el control del vehículo, estrellándose de forma letal contra un poste de luz ubicado en el separador vial.

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El incidente se registró exactamente sobre la Carrera 58 con Calle 136, una zona de alto flujo residencial y comercial de la capital. De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas por las patrullas del cuadrante, el sospechoso abordó a la víctima para robarle la joya, sin prever que el ciudadano portaba un arma de fuego con la documentación y los permisos de porte vigentes al día.

El reporte oficial de las autoridades en Suba

La Policía Metropolitana de Bogotá, a través del comando de la localidad de Suba, entregó un balance detallado sobre la mecánica de los hechos y confirmó que el afectado se identificó plenamente ante las patrullas apenas llegaron al lugar.

El teniente coronel Julio César Botero Posada, comandante de la estación de policía de Suba, detalló la secuencia del suceso de manera oficial ante los medios de comunicación:

“En el sector conocido como las Villas de la localidad de Suba se presenta un hurto a una cadena por parte de un sujeto que se movilizaba en una motocicleta. Al presentarse los hechos, la víctima reacciona utilizando su arma de uso personal con salvoconducto al día, disparando e impactando a esta persona”.

Choque fatal en la Carrera 58 tras los disparos

Después de recibir los impactos de bala, el motorizado aceleró en un intento por escapar de la escena del crimen. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas y a la alta velocidad del vehículo, el sospechoso no logró mantener el control en la vía pública.

“Personas que se movilizan en la motocicleta, metros más adelante pierden el control de la misma, cayendo de ella e impactando contra un poste que se encuentra en el separador de la vía. Al momento de llegar nuestra zona de atención al lugar de los hechos, la víctima del hurto se presenta ante la zona de atención manifestando e informando los hechos”, añadió el comandante Botero Posada respecto al desenlace de la persecución.

El presunto asaltante falleció de forma instantánea sobre el asfalto producto del violento choque contra la estructura de concreto. Unidades de criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se encargaron del acordonamiento del sitio y de la inspección técnica del cadáver.

Situación jurídica del ciudadano involucrado

A diferencia de otros episodios de justicia por mano propia donde los involucrados abandonan la escena, el exmilitar implicado permaneció junto a la motocicleta y esperó el arribo de la Policía Nacional para relatar lo sucedido de inmediato.

Las autoridades confirmaron el inicio del respectivo proceso judicial para esclarecer el caso bajo la figura de legítima defensa. “Por tal motivo, esta persona va a ser presentada ante la Fiscalía General de la Nación junto con el arma incautada. Frente a este caso, va a ser investigado por el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación”, concluyó el coronel Botero Posada.