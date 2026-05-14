Operativo en Los Mártires destapó otra pista del negocio ilegal detrás del hurto de patinetas eléctricas

En los sectores de La Pepita y Voto Nacional, en Los Mártires, se realizó un operativo conjunto entre la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana y la Secretaría Distrital de Seguridad terminó con la intervención de dos establecimientos comerciales donde se acopiaban y desarmaban patinetas eléctricas hurtadas para venderlas por partes.

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La acción policial, concentrada en estos sectores comerciales quedó como saldo la incautación de 28 patinetas eléctricas que ya habían sido completamente desmontadas, 21 motores de dudosa procedencia que no contaban con ningún tipo de soporte legal de propiedad, y la recuperación de dos patinetas enteras que figuraban en el sistema con reportes vigentes por hurto.

El rastro del desarme clandestino en el centro de la ciudad

La investigación que desencadenó estos allanamientos partió de denuncias ciudadanas puntuales. Residentes y usuarios del sector alertaron sobre el movimiento sospechoso en dos locales que, bajo la fachada de talleres de reparación o compraventa, funcionaban presuntamente como centros de receptación. Al ingresar, las autoridades hallaron decenas de estructuras de aluminio desnudas: eran los chasis de los dispositivos a los que ya les habían retirado las baterías, los sistemas de cableado y los motores para borrar cualquier rastro de identificación y facilitar su comercialización ilegal en el mercado negro.

Voceros de la Secretaría de Seguridad explicaron a este medio el impacto de la estrategia:

“Con estas intervenciones interinstitucionales no solo estamos recuperando elementos hurtados, sino que atacamos directamente el corazón financiero de las economías criminales. El desarme y la comercialización ilegal de patinetas eléctricas en localidades críticas como Los Mártires afecta al ciudadano de a pie, al trabajador que usa la micromovilidad como su sustento diario. No vamos a permitir que estos talleres sigan camuflando el delito bajo fachadas comerciales presuntamente legales”.

Los administradores de los establecimientos inspeccionados no pudieron presentar facturas de compra, manifiestos de importación ni registros de propiedad que acreditaran el origen legítimo de la mercancía. Ante la flagrante irregularidad, las autoridades procedieron al decomiso preventivo de todo el material.

Modus operandi bajo la lupa judicial

El desarme rápido es la estrategia principal de estas redes delincuenciales para evadir los controles policiales y comercializar repuestos costosos, como los motores y las celdas de litio, que tienen alta demanda en el mercado informal debido a los altos costos de los repuestos originales.

Todo el material incautado, junto con las dos patinetas recuperadas, quedó bajo la custodia de la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador iniciará las investigaciones penales correspondientes por el delito de receptación contra los responsables de los establecimientos. De igual forma, se inició el cruce de seriales para contactar a los propietarios legítimos de los vehículos recuperados y proceder a su devolución.

Cifras en aumento: el balance de la micromovilidad

El hurto de estos dispositivos viene registrando una atención prioritaria por parte del cuadrante de policía en el centro de la capital debido al auge de este tipo de transporte. Desde el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá entregaron un balance de las operaciones recientes:

“En lo corrido del año ya registramos la recuperación de cerca de 80 patinetas eléctricas gracias a estos planes de control y comprobaciones sorpresa. El despliegue de la Sijín nos permite identificar que muchos de estos elementos entran en un circuito de receptación inmediata, donde son desprovistos de sus marcas en cuestión de horas. El llamado enfático a la ciudadanía es a continuar denunciando cualquier establecimiento sospechoso a través de la Línea de Emergencias 123 para judicializar estas cadenas de receptación”.