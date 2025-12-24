MinCiencias desmiente fin de becas en 2026: ¿Qué pasará con Colfuturo?

En medio de una creciente ola de rumores y preocupación entre la comunidad académica, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ha salido al paso para desmentir categóricamente que el Gobierno Nacional planee retirar los recursos destinados al programa de crédito beca. La entidad calificó como falsa la versión que circulaba en redes sociales y medios de comunicación, según la cual el financiamiento para estos estudios de alto nivel desaparecería a partir de 2026.

Este pronunciamiento oficial busca dar tranquilidad a miles de profesionales colombianos que aspiran a realizar posgrados en el exterior, aclarando que la discusión actual no gira en torno a la eliminación del beneficio, sino a la forma en que se administran los dineros de todos los colombianos.

El modelo heredado y los 18 millones de dólares en el exterior

De acuerdo con la cartera de Ciencia, el esquema actual es producto de una transición que viene de administraciones pasadas. El documento CONPES 3862 estableció en su momento que los recursos para maestrías y doctorados debían ser administrados de manera exclusiva por Colfuturo, una entidad privada.

El Ministerio reveló un dato clave: actualmente, Colfuturo dispone de aproximadamente 18 millones de dólares que ya han sido girados por el Estado colombiano. Estos fondos se encuentran en fiducias y cuentas en el exterior, con el fin de garantizar y cubrir los compromisos adquiridos con los beneficiarios que hoy se encuentran adelantando sus estudios.

El giro hacia lo público: ¿Adiós a la exclusividad privada?

Uno de los puntos más polémicos de la declaración del Ministerio es el cuestionamiento a la “concentración” de recursos en un solo operador. El Gobierno considera que es un acto de responsabilidad pública dejar de centralizar la administración de estos fondos en una sola entidad privada, como ha ocurrido durante años.

La apuesta de la actual administración es avanzar hacia un modelo que promueva la competencia y, sobre todo, que fortalezca el papel de las entidades públicas en la gestión educativa. “No se debe usar la presión mediática para tratar de mantener todos los recursos en un solo operador privado”, señaló la entidad con firmeza.

Auditoría de la Contraloría: La razón detrás de la vigilancia

La relación entre el Gobierno y Colfuturo está bajo la lupa tras una auditoría realizada por la Contraloría General de la República en 2024. Dicho proceso identificó hallazgos con incidencia fiscal y disciplinaria, lo que ha obligado al Ministerio a trabajar de la mano con la entidad privada para aclarar el manejo financiero del programa.

Finalmente, el Ministerio de Ciencia hizo un llamado a la opinión pública para no caer en informaciones sin sustento. Aseguraron que el compromiso con la formación de alto nivel continúa, pero bajo una mirada que exige mayor transparencia y diversificación en los operadores. La discusión, aseguran, debe basarse en datos verificables y no en juicios que induzcan al error a los futuros becarios del país.