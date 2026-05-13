Movilidad en Bogotá presenta afectaciones por accidentes entre motociclistas y congestión en la calle 13

Accidente en la avenida Guayacanes este 13 de mayo

Durante la mañana de este miércoles 13 de mayo se han registrado múltiples incidentes viales que han causado afectaciones en la movilidad de Bogotá.

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Choques entre motociclistas, trancones en corredores viales álgidos y automóviles varados han causado dolores de cabeza para los conductores que transitan durante estas primeras horas del día por la capital.

Siga en vivo el flujo del tránsito en Bogotá

08:25 a.m.: Se mantiene el trancón en la calle 13. Las autoridades tratan de agilizar el tráfico por ese corredor.

08:00 a.m.: Registran fuertes trancones en la calle 13, desde la Av. Cali hasta Av. Boyacá sentido Occidente - Oriente. “Grupo Guía y Agentes Civiles agilizan el tráfico y realizan recorridos de verificación”, advirtió la Secretaría de Movilidad.

Mientras tanto, hay un fuerte trancón en la localidad de Kennedy por un camión varado en la avenida de Las Américas con Av. Carrera 68, sentido Occidente Oriente.

07:40 a.m.: Otro accidente entre motociclistas también generó afectaciones viales en Av. Cali con calle 15A, sentido Sur - Norte. Una ambulancia tuvo que acudir al lugar de los hechos.

07:32 a.m.: Se reportó un accidente entre motocicletas en la Autopista Sur con carrera 61A, sentido Occidente - Oriente. Reportan fuertes trancones.

07:31 a.m.: Una grúa consiguió llevarse un vehículo que se encontraba varado en la Autopista Sur con carrera 76A, sentido Occidente - Oriente. Las condiciones de movilidad mejoraron en esa vía.

06:42 a.m.: “Siniestro vial entre motociclista y camioneta en la localidad de Kennedy, Av. Guayacanes con Carrera 71C, sentido Occidente - Oriente.Grupo Guía agiliza el tráfico y retiro de vehículos en el punto”, reportó la Secretaría de Movilidad.

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