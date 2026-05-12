Movilidad en Bogotá en vivo: hubo mortal accidente en Kennedy y trancones en San Victorino

En la mañana de este martes 12 de mayo se viene registrando una compleja situación de movilidad en varios puntos álgidos de Bogotá. Siga los reportes del tráfico, los accidentes y los trancones en vivo.

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Quizás uno de los hechos más graves fue un accidente de tránsito en la Avenida de Las Américas con carrera 79 F, donde falleció un motociclista. Adicionalmente, se presentó una “novedad vial” que generó caos sobre la troncal de la carrera décima en TransMilenio.

Reporte de movilidad de Bogotá en vivo este 12 de mayo

8:04 a.m.: Mejora la movilidad en la troncal de la carrera décima. Se reestablece el paso en el sentido sur-norte

“Cancelan el contraflujo para la flota troncal y retoma su operación la estación San Victorino”, advirtió TransMilenio.

Mientras tanto, el siniestro vial a la altura de la Avenida de Las Américas sigue generando congestión vehicular en las intersecciones entre el Portal Américas y la Transversal 86.

07:20 a.m.: También hay una fuerte congestión vial en la Autopista Norte en el sentido norte-sur desde la calle 183 hasta la calle 209. Además, hay trancones en el sentido sur-norte desde la calle 245 hasta la calle 215.

07:10 a.m.: Hay trancones en la Autopista Sur, a la altura del sector de la Sultana en ambos sentidos. La Secretaría de Movilidad reportó que el agentes civiles han tenido que agilizar el tráfico.

07:08 a.m.: Este es el reporte más reciente de TransMilenio: “Debido al siniestro vial a la altura de la Av. De las Américas con carrera 80, sentido occidente-oriente, en el punto hay fuerte congestión vehicular en las intersecciones entre Portal Américas y Tv 86″, advirtió la empresa.

Entre tanto, señalaron que hubo una “novedad vial” a la altura de la estación de San Victorino y no hay paso en el sentido sur-norte.

“Hay alta congestión vehicular sobre el corredor. Sigue el contraflujo para la flota troncal y continúa sin operar la estación San Victorino. Recomendamos a los usuarios no despresurizar las puertas y evitar caminar por los carriles exclusivos o mixtos, ya que esto pone en riesgo su integridad y dificulta para restablecimiento del paso de los buses”, indicó TransMilenio.

06:10 a.m.: La Secretaría de Movilidad informó que hubo un grave accidente de tránsito en la avenida de Las Américas, en el suroccidente de Bogotá. “Siniestro en vía por fatalidad entre motociclista y bus zonal y camión en la localidad de Kennedy, Av. Américas con Carrera 79F, sentido Occidente - Oriente”, advirtió la Secretaría de Movilidad. Como resultado de este incidente, una persona falleció y las autoridades tuvieron que adelantar el levantamiento del cuerpo.