“Salud sexual y aborto, ausentes en elecciones presidenciales de Colombia”: María Mercedes Vivas, directora de Oriéntame

Foto María Mercedes Vivas, directora de Oriéntame, Elecciones en Colombia: directora de Oriéntame advierte que la salud sexual y reproductiva sigue fuera del debate político.

En medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano y en un contexto electoral donde temas como la salud sexual y reproductiva siguen ausentes del debate público, la Fundación Oriéntame y el Instituto Guttmacher presentaron los resultados del estudio internacional Adding It Up 2024, una investigación que analiza las brechas existentes en el acceso a anticoncepción, atención materna, aborto seguro y servicios de salud sexual en Colombia.

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El informe plantea una conclusión contundente: con una inversión adicional de apenas 1,32 dólares por persona, el país podría reducir en un 55 % las muertes maternas, disminuir en un 62 % las muertes neonatales y bajar en un 43 % los embarazos no deseados y los abortos inseguros.

Sin embargo, detrás de esas cifras existe una realidad compleja marcada por barreras económicas, geográficas, tecnológicas y sociales que afectan especialmente a las mujeres más vulnerables, adolescentes y habitantes de regiones apartadas.

En entrevista con PUBLIMETRO Colombia, María Mercedes Vivas, directora de la Fundación Oriéntame, habló sobre los hallazgos del estudio, las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, la crisis financiera del sistema de salud, el impacto de los discursos antiderechos y la necesidad urgente de que estos temas entren de lleno en la agenda política nacional.

Suministrada Foto María Mercedes Vivas, directora de Oriéntame.

“El objetivo es producir evidencia para informar la política pública”

Pregunta: ¿Cómo nació este estudio y cómo fue realizado en Colombia?

María Mercedes Vivas: “Este es un estudio que realiza el Instituto Guttmacher cada cinco años. Lo que hacen es cruzar información de múltiples fuentes y producir evidencia para informar la política pública. Esta versión corresponde al 2024 y, en alianza con la Fundación Oriéntame, estamos presentando la primera fase enfocada en cuánto dinero adicional se necesita para cubrir todas las necesidades de salud sexual y reproductiva”.

La directora explicó que el informe analiza diferentes grupos poblacionales, incluyendo adolescentes y mujeres entre los 15 y 49 años, con el objetivo de dimensionar el impacto de fortalecer estos servicios en el país.

“Es una oportunidad maravillosa para entender cómo estamos en términos de avances y qué necesitamos para seguir mejorando”, afirmó.

“Con una inversión mínima podríamos salvar miles de vidas”

Pregunta: ¿Cómo deben interpretarse esas cifras en muertes maternas y neonatales actualmente?

María Mercedes Vivas: Lo que muestra el estudio es que, si se invierten 1,32 dólares adicionales por persona y se cubren completamente las necesidades en salud sexual y reproductiva, podríamos reducir en 55 % la mortalidad materna, en 62 % las muertes neonatales y en 43 % los embarazos no deseados y los abortos inseguros”.

Para Vivas, el punto más importante del estudio es que se trata de una inversión altamente costo-efectiva.

“Por cada dólar invertido en anticoncepción, el sistema de salud ahorraría 3,73 dólares en costos futuros relacionados con embarazos no deseados, complicaciones obstétricas y atención médica”, explicó.

“La salud sexual y reproductiva sigue sin ser priorizada”

Pregunta: ¿Cuáles son las principales barreras que enfrentan hoy las mujeres en Colombia?

María Mercedes Vivas: “La primera barrera es que la salud sexual y reproductiva no se prioriza, pese a ser una de las intervenciones más costo-efectivas para el país”.

A esto se suma, según explicó, el estigma que aún rodea los servicios de anticoncepción y aborto.

“Existe una fuerte estigmatización tanto hacia quienes prestan estos servicios como hacia las mujeres que los buscan. En las adolescentes el juicio social es todavía más fuerte”, sostuvo.

También señaló que persisten profundas desigualdades territoriales.

“La diferencia entre lo rural y lo urbano sigue siendo enorme. Además, hay barreras económicas, sociales y de acceso a la información”, indicó.

“Estamos siendo censurados en redes sociales”

Uno de los puntos que más preocupa a la directora de Oriéntame es la dificultad para difundir información sobre derechos sexuales y reproductivos en plataformas digitales.

María Mercedes Vivas: “Organizaciones como Oriéntame estamos siendo censuradas en redes sociales. Eso limita muchísimo el acceso a información confiable y segura para las personas”.

Más de un millón de mujeres sin acceso a anticoncepción moderna

Pregunta: ¿Cuál es la dimensión actual de esta problemática en Colombia?

María Mercedes Vivas: “En este momento hay aproximadamente 1.255.000 mujeres que desean evitar un embarazo y no tienen acceso a métodos anticonceptivos modernos”.

La situación es especialmente delicada entre adolescentes.

“Hay cerca de 156.000 adolescentes entre los 15 y 19 años que quieren prevenir un embarazo y no están accediendo a métodos modernos”, explicó.

Para Vivas, garantizar el acceso a anticoncepción tiene efectos transformadores en la vida de las jóvenes.

“Estas niñas pueden terminar el colegio, acceder a educación superior y hacer parte de la fuerza laboral. Esto genera impactos multiplicadores no solo para ellas, sino para todo el país”, aseguró.

“La crisis del sistema de salud está afectando la atención”

Pregunta: ¿Cómo está impactando la crisis del sistema de salud estos servicios en actualidad?

María Mercedes Vivas: “La situación es muy compleja porque las EPS tienen retrasos en los pagos y eso afecta directamente la sostenibilidad de las IPS”.

A pesar de esto, afirmó que en Oriéntame mantienen la decisión institucional de no negar servicios a las mujeres.

“La fundación ha asumido muchas de esas cargas financieras para evitar que las mujeres paguen las consecuencias del sistema”, explicó.

Sin embargo, reconoció que la situación es cada vez más difícil.

“Cada vez es más asfixiante sostener estos servicios, especialmente para mujeres en situación de vulnerabilidad”, dijo.

“En las elecciones casi no se habla de estos temas”

Pregunta: ¿Cómo ve el panorama político frente a estos temas en Colombia?

María Mercedes Vivas: “Personalmente, no he visto que la salud sexual y reproductiva tenga un lugar importante en esta campaña electoral”.

Para la directora de Oriéntame, mantener y ampliar los avances alcanzados en Colombia debería ser una prioridad nacional.

“Esto tiene que ser parte de la agenda pública porque nos ayuda a construir el país que queremos ser”, sostuvo.

Las regiones más olvidadas

Pregunta: ¿Qué regiones requieren mayor atención?

María Mercedes Vivas: “Colombia sigue muy centralizada. Regiones como el Chocó, el Putumayo, el Amazonas y gran parte del oriente del país necesitan mucha más inversión e infraestructura”.

Aunque Oriéntame ha logrado llegar a todos los departamentos mediante telemedicina para interrupción voluntaria del embarazo, Vivas advirtió sobre otra gran problemática: la brecha digital.

“La desigualdad tecnológica sigue afectando especialmente a poblaciones vulnerables y rurales”, señaló.

“El discurso antiderechos está creciendo”

Pregunta: ¿Cómo ve actualmente el acceso al aborto en Colombia?

María Mercedes Vivas: “Colombia ha tenido avances importantes en regulación y legislación, pero el ambiente antiderechos está creciendo con mucha fuerza”.

La directora advirtió sobre el fortalecimiento de discursos conservadores que buscan relegar nuevamente a las mujeres a roles tradicionales.

“Eso se traduce en más estigmatización, más violencia contra prestadores y más barreras de acceso”, afirmó.

“Cada donación ayuda directamente a una mujer”

Finalmente, Vivas invitó a las personas a apoyar el trabajo de la fundación.

María Mercedes Vivas: “Todas las donaciones van directamente a financiar servicios de anticoncepción, aborto, prevención de ITS y atención para mujeres vulnerables. Hacemos verdaderos milagros con esos recursos”.

La directora concluyó insistiendo en que garantizar el acceso a estos servicios no solo es una cuestión de derechos humanos, sino también una apuesta por el bienestar y el desarrollo del país.

“La evidencia está ahí. Colombia tiene una oportunidad histórica para transformar la vida de millones de mujeres con decisiones concretas y alcanzables”, concluyó.