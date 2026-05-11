Árboles, mallas y bajo tierra: los impensables escondites de la banda ‘Tren del Llano’ en Engativá

Nueve presuntos integrantes de la organización delincuencial ‘Tren del Llano’ fueron judicializados tras ser sorprendidos instrumentalizando parques infantiles y entornos escolares para la venta de estupefacientes al menudeo en la localidad de Engativá, al noroccidente de Bogotá. Entre los capturados, procesados por narcotráfico urbano, se encuentra su principal cabecilla, conocido bajo el alias de Chuy.

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De acuerdo con la investigación liderada por la Policía Metropolitana y la Secretaría Distrital de Seguridad, la banda se había apoderado de los parques Linterama y Granjas del Dorado. Para esquivar las constantes requisas de las patrullas del cuadrante, los delincuentes diseñaron una red de caletas improvisadas en plena infraestructura pública.

Escondían las dosis de marihuana en las ramas de los árboles, mallas de protección, señales de tránsito, contadores de servicios públicos de viviendas aledañas e incluso excavaban la tierra para enterrar los cargamentos. Esta actividad delictiva se desarrollaba a pocos metros de colegios del sector, lo que incrementaba el riesgo de consumo en menores de edad. Además, el grupo delincuencial utilizaba bicicletas para la distribución rápida y se tomaba establecimientos de venta de licor para comercializar los alucinógenos.

“El país se dice mentiras”: el reclamo por las demoras judiciales

El operativo de desarticulación requirió ocho meses de seguimiento técnico, interceptaciones y la infiltración de un agente encubierto que simuló ser comprador. Frente al tiempo que tardó el proceso judicial para expedir las órdenes de captura, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, lanzó un duro cuestionamiento a la legislación actual:

“Capturar bandas como esta nos toma un tiempo en la recolección del material probatorio. El tiempo que nos demoramos entre que los ciudadanos nos dieron la información certera y pudimos ponerlos tras las rejas, es el tiempo en el que estos criminales siguieron intoxicando niños, financiando criminales y siguieron con armas intimidando y poniendo en riesgo la vida de otras personas. El país se dice mentiras con las normas que tiene para luchar contra el crimen. No puede ser el tiempo burocrático el que da el espacio para que los delincuentes sigan en su actuar criminal”, aseveró el funcionario.

Allanamiento desesperado y armas incautadas

La ofensiva final incluyó ocho diligencias de registro y allanamiento en inmuebles ubicados en las localidades de Engativá y Santa Fe. Durante los procedimientos, la desesperación se apoderó de los sospechosos, quienes intentaron deshacerse de la evidencia arrojando gran parte del material vegetal por los inodoros.

En una de las viviendas registradas, los investigadores descubrieron insumos químicos y maquinaria artesanal destinados a la producción de drogas sintéticas. En total, las autoridades incautaron tres armas traumáticas, un arma de fuego convencional, munición de diversos calibres, dinero en efectivo producto de las ventas del día y múltiples dosis de estupefacientes listas para el mercado ilícito.

Tras las audiencias de legalización, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a seis de los capturados (ocho de los cuales son extranjeros y uno colombiano), mientras que una mujer recibió el beneficio de prisión domiciliaria.