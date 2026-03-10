Terror en Engativá: Cámaras del C4 frustran un ataque con machete en medio del tráfico de la Calle 80

Un hombre que perseguía a otra persona mientras empuñaba un machete fue detectado por el sistema de videovigilancia de Bogotá en plena Calle 80, en la localidad de Engativá. La alerta emitida desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), operado por la Secretaría de Seguridad, permitió la rápida reacción de la Policía y su captura minutos después.

En las imágenes se observa cómo el sujeto intenta agredir en repetidas ocasiones a la víctima en medio del tránsito de vehículos y peatones. Durante el hecho, una mujer interviene para intentar detenerlo, pero el agresor, visiblemente alterado, continúa amenazando con el arma blanca.

Al notar la presencia de las autoridades, el hombre trató de escapar cruzando la avenida entre los vehículos y buscó esconderse en el separador vial. Sin embargo, el seguimiento desde el C4 permitió mantenerlo ubicado hasta que las patrullas del cuadrante llegaron al punto.

Fue así como gracias al monitoreo permanente de una de las 542 cámaras instaladas en Engativá, a la información suministrada en tiempo real, el hombre fue interceptado y capturado. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de lesiones personales.

“Los siete días de la semana, las 24 horas del día, los operadores de las cámaras vigilan la ciudad. En Bogotá la prioridad es atacar el delito y frenar hechos como estos con el apoyo de la tecnología del C4”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Según las autoridades, a la fecha, hay un total de 13.906 cámaras integradas al sistema de videovigilancia de la ciudad, la cuales se monitorean desde el C4y de forma sectorizada desde los diez centros de monitoreo ubicados en estaciones de Policía.