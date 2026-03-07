Foto más de 3.700 observadores de la MOE supervisarán elecciones en municipios que concentran el 84 % del potencial electoral.

La Misión de Observación Electoral (MOE) anunció el despliegue de 3.766 personas observadoras en diferentes regiones del país con el objetivo de vigilar el desarrollo de la jornada electoral y fortalecer la transparencia electoral en Colombia. Este equipo trabajará articulado con 34 coordinaciones regionales, lo que permitirá una cobertura en 515 municipios, territorios que concentran cerca del 84 % del potencial electoral del país.

De acuerdo con la organización, el grupo de observadores electorales está integrado por 2.002 mujeres (53 %) y 1.688 hombres (45 %), una composición que resalta la participación femenina dentro de los procesos de vigilancia ciudadana del voto.

MOE enviará observadores a zonas de riesgo electoral y a 38 ciudades del exterior para vigilar votaciones

La directora de la MOE, Alejandra Barrios Cabrera, destacó que esta cifra representa también un símbolo dentro de la historia democrática del país. Según explicó, el despliegue de observación coincide con el Día Internacional de la Mujer, lo que refuerza el papel de las mujeres en la defensa de la democracia.

“Este 8 de marzo, la democracia colombiana tiene cara de mujer. Que el 53 % de nuestro equipo de observación electoral sean mujeres no es una cifra al azar; es un homenaje a las sufragistas y a todas aquellas que han dado luchas históricas por la igualdad”, señaló Barrios Cabrera.

Según indicó la organización, el trabajo de estos equipos no solo busca vigilar el desarrollo de las votaciones, sino también contribuir a proteger los principios de participación política, inclusión y garantías electorales en todo el territorio nacional.

Observación internacional en elecciones

El despliegue también incluye un componente de observación electoral internacional integrado por 209 personas de 24 nacionalidades. De ese total, 141 observadores ya realizan seguimiento al proceso electoral colombiano desde el exterior, específicamente en 38 ciudades de 17 países, donde se habilitan puntos de votación para ciudadanos colombianos residentes fuera del país.

Adicionalmente, 63 observadores internacionales de 10 nacionalidades estarán presentes en Bogotá y en 12 municipios de 10 departamentos, donde acompañarán el monitoreo de la jornada electoral y el cumplimiento de las garantías democráticas.

Municipios con riesgo electoral

Como parte de su análisis previo a las elecciones, la MOE elaboró un estudio de mapas y factores de riesgo electoral en conjunto con un equipo técnico especializado. Este informe identificó 185 municipios con algún tipo de riesgo electoral en Colombia.

De acuerdo con la organización, excluyendo a Bogotá por sus dinámicas urbanas particulares, la observación electoral tendrá presencia en 92 municipios considerados de riesgo, lo que representa el 49 % de esas zonas. En estos territorios se desplegará un equipo de 414 observadores que harán seguimiento directo al desarrollo de las votaciones.

Observación con enfoque diferencial

Otro de los componentes destacados del operativo es el enfoque diferencial e inclusivo que aplicará la organización durante la jornada electoral.

La MOE informó que realizará una observación específica al Protocolo de Voto Trans, mediante un equipo de 70 personas trans y seis personas no binarias, quienes verificarán que se respeten las garantías relacionadas con la identidad de género durante el proceso de votación.

Este grupo tendrá especial presencia en Atlántico (16 observadores), Bolívar (15) y Bogotá (14), territorios donde se realizará seguimiento al cumplimiento de estas medidas de inclusión.

Además, 13 personas observadoras con discapacidad evaluarán las condiciones de accesibilidad electoral en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga. El objetivo será identificar obstáculos que puedan dificultar el ejercicio del derecho al voto y formular recomendaciones para eliminarlos.

El coordinador de Inclusión y Diversidad de la MOE, Danilo Sepúlveda, afirmó que la participación política debe contar con garantías para todas las personas.

“La participación política debe estar acompañada de garantías reales para que todas las personas, en toda su diversidad, ejerzan su liderazgo y derecho al voto sin enfrentar discriminación”, explicó.

Finalmente, la organización invitó a la ciudadanía a participar activamente en la jornada electoral y recordó que la transparencia electoral es una responsabilidad colectiva. Para reportar irregularidades, la MOE habilitó la plataforma pilasconelvoto.com y la línea de WhatsApp 315 266 1969, canales a través de los cuales los ciudadanos pueden informar posibles anomalías en tiempo real.