Mujer contó cómo sobrevivió a intento de feminicidio y dijo que recibió cuatro martillazos en la cara

Karina Rincón Durán, una mujer que fue víctima de un intento de feminicidio agravado, decidió mostrar su rostro como un gesto de resiliencia. Su expareja y el padre de su hija, José Urbano Medina Villa, la habría atacado brutalmente propinándole cerca de 24 martillazos. Sin embargo, Karina sobrevivió al ataque y contó su historia.

En una entrevista con Noticias Caracol, Karina dio detalles de su caso y de cómo logró sobrevivir a este difícil episodio de violencia de género. “No ha sido fácil, mi cabello está volviendo a crecer. Antes me llegaba a la cintura”, contó Karina. Así mismo, sostuvo que este 8 de marzo es una nueva oportunidad para conmemorar a todas las mujeres que han sido víctimas de agresiones por su género.

Frente a la agresión que sufrió, Karina dio detalles dolorosos. “Tuve un total aproximado de 24 martillazos, de los cuales cuatro fueron en mi rostro”, dijo, y luego señaló una cicatriza que va desde su boca a su nariz. Además, indicó que le hicieron una reconstrucción con titanio en el cráneo.

Cada detalle que se conocía sobre el caso era más indignante que el anterior. Entre otras cosas, se supo que cuando ya estaba inconsciente el agresor le quitó los dientes, con lo cual tuvo que someterse a múltiples procedimientos odontológicos.

Karina señaló que uno de los factores claves para apalancar su recuperación fue su hija de cinco años. Para abordar lo sucedido y explicarle a la niña lo que sucedió, Karina contó que tuvo la ayuda de una psicóloga pediatra. “Es su papá y ella pregunta por él. Es una niña que es víctima, no solamente es lo que me hizo a mí. Es el sentimiento de la niña. Ella no tiene un papá a quien hablarle o a quien pedirle un consejo”, sostuvo Karina.

Además, explicó cómo ha encontrado fortaleza para reconstruir su vida tras la agresión. “Después de todo esto que me ocurrió siento que hay un propósito y una causa en mi vida. He creado una fundación que lleva mi nombre, en donde lo que pretendo hacer es ser un apoyo para la mujer que ha sido víctima de violencia intrafamiliar”, explicó Karina.

¿Cuántos años de cárcel podrían darle a la expareja de Karina Rincón Durán?

Entre tanto, a finales de febrero pasado se conoció que Urbano Medina decidió no aceptar los cargos que le imputó la Fiscalía.

Quizás uno de los detalles más indignantes del caso es que, cuando la fiscal estaba leyendo las conductas violentas que habría ejercido José Urbano contra su expareja, éste se burlaba.

Pues bien, más allá de la actitud que ha tomado durante su proceso penal, la fiscal advirtió que, en caso de que sea hallado culpable, podría ser sentenciado a una pena de entre 20 y 40 años de cárcel.