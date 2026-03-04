Militar mató con arma personal a presunto ladrón en Bogotá y terminó procesado

Un soldado profesional del Batallón de Policía Militar No. 24, fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia, tras verse involucrado en un incidente armado que dejó como saldo un hombre muerto en Bogotá. El hecho, ocurrido en la madrugada del pasado 1 de marzo, dio un giro jurídico determinante debido al tipo de armamento utilizado por el uniformado.

De acuerdo con el reporte oficial, el militar se encontraba en su periodo de descanso y vestía de civil cuando fue interceptado por un sujeto con la presunta intención de hurtar sus pertenencias. En medio del forcejeo y una riña que se desencadenó en el sitio, el uniformado desenfundó una arma de fuego de carácter personal, ajena a la dotación oficial del Ejército, y la accionó contra el supuesto asaltante.

El impacto de bala le causó la muerte al civil de manera inmediata. Tras el levantamiento del cuerpo y las primeras indagaciones, la Fiscalía General de la Nación asumió el control del caso, desplazando cualquier intervención de la Justicia Penal Militar.

La razón técnica y tomada por las autoridades es que al no estar en actos del servicio y, principalmente, al haber empleado una pistola que no pertenece al inventario del Estado, el soldado debe responder ante un juez de la República bajo las leyes que rigen a cualquier ciudadano común. Este detalle es el que marca la ruta de su defensa, pues se busca determinar si el uso de un arma particular en un escenario de descanso configura o no una legítima defensa proporcional.

Casa por cárcel mientras avanza la investigación

En el marco de las audiencias concentradas realizadas en la capital, un juez de control de garantías analizó los elementos materiales probatorios presentados por el ente investigador. Aunque la defensa del uniformado sostiene que se trató de una reacción ante una amenaza inminente de robo, la justicia determinó que el procesado debe permanecer bajo arresto domiciliario.

Esta medida busca asegurar que el militar esté vinculado formalmente al proceso mientras se recolectan videos de cámaras de seguridad del sector y testimonios que permitan reconstruir cronológicamente la riña. La investigación activa intentará certificar si la vida del soldado corría un peligro que justificara el uso del arma personal o si, por el contrario, existió un exceso en la respuesta armada.