Alcaldía de Bogotá abrió 4.000 cupos para esterilización gratuita de mascotas para este mes e marzo

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) de Bogotá, lanza una nueva maratón de jornadas de esterilización en las localidades de la ciudad. El objetivo es claro: reducir el abandono y mejorar la salud de los peludos de casa. Acá todo lo que debe saber.

Si usted es de los que considera que su perro o su gato es un miembro más de la familia, esta noticia le interesa. Durante todo el mes de marzo, el Distrito ha puesto sobre la mesa una oportunidad de oro: 4.000 turnos gratuitos para esterilizar a caninos y felinos en diferentes puntos de Bogotá.

Esta iniciativa del IDPYBA busca no solo controlar la sobrepoblación de animales en las calles —una problemática que no da tregua— sino también aliviar el bolsillo de los ciudadanos, especialmente de aquellos que residen en estratos 1, 2 y 3, quienes son los beneficiarios directos de este programa.

Perros y gatos

¿Cómo pedir el turno para esterilizar a mi mascota en Bogotá?

No hay que hacer filas eternas bajo el sol ni recurrir a intermediarios. El proceso es digital y transparente. Los interesados pueden agendar su cita a través de la página oficial del Instituto o acercándose a los SuperCADE de la ciudad. Eso sí, hay que volar, porque en Bogotá los turnos “vuelan” más rápido que un gato tras un láser.

Los requisitos son sencillos pero estrictos para garantizar la seguridad del animal:

El animal debe estar en buen estado de salud. Debe tener entre 4 meses y 8 años de edad. El cuidador debe residir en Bogotá y presentar un recibo de servicios públicos reciente. Se debe cumplir con un ayuno riguroso (8 horas para sólidos y 3 para líquidos).

No crea en mitos: Estos son los beneficios de esterilizar a su mascota

A pesar de que la esterilización es el procedimiento veterinario más común, todavía rondan por los barrios historias que asustan a los dueños. Vamos a ponerle ciencia y sentido común a esos mitos para que usted lleve a su mascota con total tranquilidad.

Los beneficios que sí importan

Esterilizar no es solo “evitar que tengan crías”. Es, en realidad, un seguro de vida.

Adiós al cáncer: En las hembras, reduce drásticamente el riesgo de tumores mamarios e infecciones de útero que pueden ser mortales. En los machos, previene el cáncer de próstata y testículos.

En las hembras, reduce drásticamente el riesgo de tumores mamarios e infecciones de útero que pueden ser mortales. En los machos, previene el cáncer de próstata y testículos. Mejor comportamiento: Los animales tienden a volverse más tranquilos. Se acaba el marcaje de territorio con orina dentro de la casa y disminuye la ansiedad por escaparse a buscar pareja.

Los animales tienden a volverse más tranquilos. Se acaba el marcaje de territorio con orina dentro de la casa y disminuye la ansiedad por escaparse a buscar pareja. Más años a su lado: Las mascotas esterilizadas viven, en promedio, un 20% más que las que no lo están.

Es común escuchar que las perras deben tener “al menos una camada” para ser felices o estar sanas. Falso. Los animales no tienen la necesidad psicológica de ser padres; es un impulso biológico que desaparece con la cirugía sin afectar su felicidad.

Otro miedo frecuente es la obesidad. Si bien el metabolismo cambia ligeramente, un animal no se engorda “por la operación”, sino por falta de ejercicio y exceso de comida. Con una dieta balanceada y un buen paseo diario, su perro seguirá estando en plena forma.

