Habló argentino que viaja por Latinoamérica en bicicleta y fue robado en Bogotá: “no me lo tomo personal”

Un nuevo caso de inseguridad se registró en Bogotá en los últimos días. Se trata de un ciudadano argentino, famoso en redes sociales por recorrer Latinoamérica en bicicleta, que sufrió un robo en la capital. El caso se volvió viral después de que el extranjero contó lo ocurrido en un video que subió a sus redes sociales.

En una entrevista con Noticias Caracol, Augusto Cardinale narró cómo ocurrió el robo. Los hechos se presentaron en la Autopista Sur entre el municipio de Soacha y la localidad de Bosa.

“Vengo andando en bicicleta. Siento que me tironean del portaequipaje de atrás. Cuando me doy vuelta a ver, ya no encuentro mi mochila. Miro hacia adelante y solo veo motos, luces y autos a toda velocidad. Eran las 6 de la mañana del jueves. Es un caos total”, contó el ciudadano argentino en la entrevista.

No obstante, indicó que pudo haber sido robado en otra de las ciudades que ha recorrido en su bicicleta.

“Yo siempre hago hincapié en que lo que me pasó me pudo haber sucedido en cualquier país del mundo. Que no es algo de Colombia ni de Bogotá en sí. Solamente fue un día de mala suerte. No me lo tomo personal con Colombia. En muchos mensajes que me mandaron también me pedían perdón en nombre de Colombia y todo. Yo sé que está todo más que bien y es un país hermoso”, subrayó.

Perdió su pasaporte y aseguró que un policía lo trató mal

Por ahora, indicó, no ha tenido noticia sobre sus pertenencias. Incluso llamó a su embajada, pero contó que no le han dado respuesta. Le preocupa especialmente su pasaporte, pues es un documento de identidad vital para cualquier persona que se encuentra en el exterior.

“Hace 48 horas que estoy contestando mensajes de apoyo, de gente que banca lo que hago. Bueno, se agradece mucho todo el apoyo”, advirtió Cardinale.

Pero quizás uno de los detalles de su relato que más indignación causó fue la respuesta de un policía, quien habría hecho caso omiso a su llamado de auxilio.

“Lo que yo hice fue pedir apoyo. Yo estaba mal, así como se ve en el video. Me acerqué a un policía y me trató como: ‘Portate como un hombre. Más adelante hay una comisaría, andá a denunciar allá’. Luego siguió caminando normal”, contó el argentino.

Adicionalmente, sostuvo que ha tenido múltiples dificultades para presentar su denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. No obstante, logró radicarla.