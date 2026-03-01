Carlos Fernando Galán lideró ‘Zonas de rumba segura’ en Modelia, el Distrito Diverso y la Zona T

El alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán lideró, en la madrugada de este domingo 1 de marzo de 2026, una nueva ‘megatoma’ de seguridad y delimitación de ‘Zonas de Seguras’ en puntos de rumba como Modelia en Fontibón, el Distrito Diverso en Chapinero y la Zona T de Chapinero, con el fin de garantizar entornos de rumba segura en la ciudad.

El mandatario capitalino presentó tres nuevas ‘Zonas Seguras’ demarcadas en Modelia, el Distrito Diverso y la Zona T en donde los bogotanos, bogotanas y visitantes pueden acceder a transporte seguro y acompañado de Gestores del Orden, la Policía de Bogotá y otras autoridades para garantizar el retorno de quienes salen de establecimientos nocturnos.

“Así se comienzan a ver las zonas seguras en Bogotá, estamos en la Zona T, esta es la calle 84A y aquí ya se delimitó la ‘Zona Segura’ donde se hace el registro de las personas que van a tomar taxi, todos los datos del taxista, se verifica que esté en regla absolutamente todo y de esa forma estamos trabajando para cuidarlos. Por favor, revisen, estamos delimitando bien estas zonas, señalizándolas para que sepan, cuando salen de rumba”, expresó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Las ‘Zonas Seguras’ son espacios delimitados por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) con señalización. En estos espacios hacen presencia uniformados de la Policía de Bogotá, gestores de Alcaldías Locales, Gestores del Orden, representantes del comercio nocturno de la ciudad, gestores de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) y de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ).