Cárcel para dos hombres tras persecución cinematográfica por robo a comercio en la localidad de Puente Aranda

La Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de dos hombres de 20 y 30 años por los delitos de hurto, lesiones personales y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Mientras los uniformados adelantaban labores de patrullaje por la carrera 33 con calle 22, observaron a varias personas corriendo, entre ellos uno portando un arma de fuego. De manera inmediata, se les da la orden de detenerse y estos hacen caso omiso, por lo cual se inició una persecución entre cuadras y, después de unos minutos, se logró la captura de dos personas a quienes se les halló en su poder un revólver, munición y otros elementos.

De acuerdo a lo que se pudo establecer, estos presuntos delincuentes en compañía de otras personas habrían ingresado a un establecimiento de comercio en el barrio Cundinamarca y mediante el uso de arma de fuego habían hurtado a varios ciudadanos que se encontraban en este lugar.

Los capturados y elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Estas personas contaban con antecedentes por hurto agravado y calificado. Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Capturan administrador de bar por comercializar botellas de licor adulterado en Engativá

En el sector de Sabana del Dorado de la localidad de Engativá se realizó un operativo interinstitucional contra el microtráfico, homicidio y hurto que dejó una persona capturada por el delito de corrupción de alimentos al tener en su bar 42 botellas de licor adulterado listas para su venta.

En el operativo también fueron sellados cinco establecimientos y se desnaturalizaron 261 cervezas vencidas que iban a ser distribuidas.

La captura se registró en el interior de un bar, donde los uniformados hallaron 42 botellas de licor adulterado exhibidas en los mostradores. Según la verificación técnica del personal experto, las estampillas eran falsas, y tenían los códigos de seguridad alterados.

Ante esta situación, el administrador del establecimiento fue capturado por el delito de corrupción de alimentos, y el negocio fue suspendido por 10 días.